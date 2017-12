Scandal la Opera din New York

Un adevărat scandal a început la Opera din New York, odată cu anunţarea unui plan de austeritate care, susţin managerii instituţiei de cultură, este necesar pentru a evita colapsul. Negocierile pe fond de austeritate dintre conducerea Operei din New York şi sindicatele artiştilor nu au dus la niciun rezultat, astfel că părţile sunt hotărâte să meargă înainte pe fronturi separate: o nouă stagiune fără artiştii rebeli şi, respectiv, cerând publicului să boicoteze spectacolele. Opera din New York ar fi avut, în ultimul deceniu, un deficit de 44 de milioane de dolari. Cu un repertoriu de 12-16 spectacole şi circa 130 de reprezentanţii pe stagiune, Opera din New York ar urma acum să renunţe patru spectacole din primăvara lui 2012, ceea ce ar însemna reducerea costurilor şi, implicit, bani mai puţini pentru artişti. Conducerea Operei din New York a mai anunţat că activitatea instituţiei va merge înainte, într-un fel sau în altul, chiar dacă se va renunţa la o parte a artiştilor. Sindicatele au răspuns ameninţând cu greve şi cerând publicului să boicoteze spectacolele din stagiunea viitoare. Reprezentanţii artiştilor au cerut totodată oprirea donaţiilor către instituţie.