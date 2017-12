Scandal la „Ovidius” încheiat cu intervenţia poliţiei

Biroul Decanatului Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice (FISP) din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa a fost, sâmbătă, scena unui eveniment mai puţin obişnuit în spaţiul academic constănţean: o ceartă între doi profesori universitari care s-a terminat cu intervenţia poliţiştilor. Actorii principali au fost fostul prodecan al FISP, conf. univ. dr. Marioara Cojoc şi soţia decanului FISP, lect. dr. Cristina Elena Flaut, cadru didactic în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Departamentul Matematică, a Universităţii „Ovidius”. „Pentru că mi-am dat demisia din funcţia de prodecan, am venit astăzi (sâmbătă - n.r.) să-mi strâng lucrurile din birou. La câteva minute, a intrat soţia decanului FISP, conf. univ. dr. Daniel Flaut, care a început să ţipe la mine, să mă acuze că-i ameninţ soţul şi că vreau să-i omor copiii”, a declarat conf. univ. dr. Marioara Cojoc. Ea a mai spus că, după câteva minute de înjurături, lect. dr. Cristina Flaut a început s-o bruscheze. „În acel moment, am scos spray-ul lacrimogen pe care îl port la mine pentru apărare şi i-am spus să înceteze. A refuzat, dar nu am avut curajul de a folosi spray-ul. Am sunat, în schimb, la poliţie”, mai spune fostul prodecan al FISP. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, insp. Carmen Şerbănescu, lect. dr. Cristina Flaut a fost dusă la Secţia 2 Poliţie, unde a primit un avertisment verbal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. „Nu vreau decât să îmi strâng lucrurile în linişte şi să plec. Nu voi mai rămâne în cadrul FISP, nici măcar în calitate de cadru didactic”, a mai spus conf. univ. dr. Marioara Cojoc.

ÎN FAŢA COMISIEI DE ETICĂ Potrivit reprezentanţilor Universităţii „Ovidius”, astăzi se întruneşte Comisia de Etică de la nivelul instituţiei de învăţământ, pentru a analiza evenimentele petrecute sâmbătă. „Avem reguli, vom analiza să vedem ce s-a întâmplat”, a declarat rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Lect. dr. Cristina Flaut nu a dorit să comenteze evenimentele în care a fost implicată. „Nu am nimic de comentat”, a spus cadrul didactic. Reamintim că, vineri, în urma alegerilor pentru Consiliul FISP, trei dintre cadrele universitare cu funcţii de conducere şi-au dat demisia: prodecanul FISP, conf. univ. dr. Marioara Cojoc, directorul Departamentului de Istorie, lect. univ. dr. Adriana Cîtea şi directorul Departamentului de Ştiinţe Sociale şi Relaţii Internaţionale, lect. univ. dr. Răzvan Pantelimon.