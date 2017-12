Scandal monstru în Parlament: USR a blocat lucrările în Camera Deputaților

Deputaţii PNL şi USR au încercat, miercuri, să împiedice dezbaterea proiectelor de lege care se aflau printre primele poziţii ale ordinii de zi a plenului Cemerei Deputaților, printre care și proiectul privind modificarea statutului magistraţilor. Cum propunerile Opoziţiei au fost respinse prin vot de plenul Camerei Deputaţilor, atmosfera din ședința deputaților s-a încins, unde, pe fondul vociferărilor, cei de la USR au declarat că deputatul PSD, Nicolae Bacalbașa, l-ar fi înjurat pe unul dintre ei de mamă și l-a numit maimuță. Pentru că nu au avut sărți de izbândă, cei de la USR, cu deputatul constănțean Stelian Ion au declanşat un protest spontan faţă de continuarea dezbaterilor asupra legilor „Comisiei Iordache“. Aceștia au afişat coli albe pe care era scris „Hoţii!“. Un alt scandal a fost între liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și deputatul USR, Cosette Chichirău, pe care a numit-o proastă și i-a transmis: „penală este mama care v-a făcut așa nesimțită”. Chichirău filma ce se întâmplă în plen, iar în momentul în care l-a numit pe Șerban Nicolae, acesta a răbufnit. „Cum sunt eu penal, ce am furat eu? Penală este mama care v-a făcut așa nesimțită! Dumneata nu ai nicio meserie, nu-ți este rușine să primești banii ăștia nemunciți? Leafa mărită îți place, nu? Nu vă hliziți fasolea așa la mine! Vă rog frumos, nu mai râdeți, că este o imagine dezolantă. Căutați un coleg alfabetizat, care a terminat două clase și să vă scrie o plângere penală la adresa mea, să vedeți ce am furat eu. Dumneavoastră sunteți atât de proastă! CV-ul este în poze? Sunteţi atât de proastă încât e incredibil ce spuneţi. Demonstraţi că am fost eu şofer. Aveţi o poză? Poza e CV? Eu am o poză în care dvs faceţi sex anal. Ce să facem?“, a spus Șerban Nicolae. Pe de altă parte, Cosette Chichirău, în timp ce filma, a declarat că deputatul PSD Cătălin Rădulescu, „râde ca porcul și s-a îngrășat din cauză că a mai furat ceva și mănâncă pe unde se duce“. Halal aleși!