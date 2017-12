Scandal pe… ouă!

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR) va fi acţionată în instanţă, a anunţat prof. Gheorghe Mencinicopschi, de la fostul Institut de Cercetări Alimentare - ICA SA. El a declarat că a fost acuzat pe nedrept de către UCPR şi că declaraţiile care i se pun în “gură” nu-i aparţin lui, ci reprezentanţilor “Vier Pfoten”. „Nu am discutat de păsări. Chiar m-am ferit să vorbesc despre aşa ceva. Am vorbit doar despre faptul că în UE există drepturi puternice ale consumatorilor. Am spus că fiecare consumator are dreptul să fie informat corect şi în acest sens am spus că sunt patru categorii de ouă, prevedere introdusă în legislaţie din 2005, despre care doar 1% dintre români ştiu”, a declarat Mencinicopschi. El a precizat că a atras doar atenţia că este dreptul consumatorului de a alege în cunoştinţă de cauză şi în acest sens a explicat care sunt categoriile de ouă şi ce înseamnă fiecare. “Eu nu am spus nimănui ce ou să mănânce sau să nu mănânce. Am vrut să ştie care este semnificaţia şi să aleagă în cunoştinţă de cauză. Fiecare e liber să aleagă ce ou doreşte şi am şi precizat că oul este un aliment excepţional”, a mai spus profesorul. El a recunoscut că s-a discutat şi despre furajare şi despre sistemul de creştere a păsărilor, dar că afirmaţiile respective nu-i aparţin. “O să-i dau în judecată că mi-au pus în gură ce nu am zis şi pentru că mi-au îngrădit dreptul de a şti ce consum. De ce, din 2005 până acum, cele patru categorii de ou nu au fost expuse? E dreptul meu să ştiu! O să dovedesc că m-au calomniat şi au împiedicat accesul consumatorului la informare, un drept fundamental stipulat în legislaţia europeană”, a mai spus Mencinicopschi.

Preşedintele UCPR, Ilie Van, a declarat ieri că 14 producători de ouă de consum s-au adresat deja instanţei pentru a cere daune atât “Vier Pfoten”, cât şi prof. Mencinicopschi, pe care i-au acuzat că “lucrează pentru distrugerea producţiei autohtone de ouă de consum, probabil pentru a permite importuri de ouă din ţări care cresc găinile în acelaşi tip de cuşti ca şi producătorii autohtoni”. Avocatul producătorilor de ouă, Daniel Dascălu, a explicat că afirmaţiile profesorului au adus grave prejudicii de imagine, directe şi indirecte, care au dus la o diminuare a vânzărilor. El a precizat că daunele cauzate de afirmaţiile lui Gheorghe Mencinicopschi nu pot fi contorizate deoarece cresc de la zi la zi, prejudiciul estimat până acum fiind de circa 1,5 milioane de lei. Ilie Van a declarat că una dintre “minciunile” lui Gheorghe Mencinicopschi constă în faptul că din cele 6,3 miliarde de ouă care se produc anual în România, doar 17%, şi nu 75%, se produc în cuşti neîmbunătăţite. O altă afirmaţie contestată de producătorii de ouă se referă la cea privind folosirea de organisme modificate genetic în hrana păsărilor.