Scandal provocat de oaspeţi la meciul dintre FC Viitorul şi FC Voluntari

Partida dintre FC Viitorul şi FC Voluntari, disputată luni seară, pe stadionul central din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” din Ovidiu, în etapa a 14-a a Ligii 1, şi încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea constănţenilor, a avut un final extrem de tensionat, oaspeţii acuzând vehement arbitrajul centralului Istvan Kovacs. Nervii în tabăra ilfovenilor au izbucnit după ce Ionuţ Balaur a fost eliminat în min. 65, primind al doilea cartonaş galben, dar scânteia care a aprins scandalul a venit în min. 75, la scorul de 0-1, când gazdele au primit o lovitură de pedeapsă. Decizia a fost contestată vehement de jucătorii oaspeţilor, cel mai înverşunat fiind căpitanul Vasile Maftei, iar Kovacs a împărţit cartonaşe galbene. Fostul rapidist a continuat să vocifereze şi a primit cartonaşul roşu, ceea ce a inflamat şi mai mult spiritele. În plus, antrenorul Florin Marin s-a “războit” cu spectatorii de deasupra băncii de rezerve, fiind nevoie de intervenţia forţelor de ordine pentru a nu se ajunge la violenţe, dar a avut şi un schimb de replici mai dure cu managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi. După câteva minute de întrerupere, Aurelian Chiţu a trimis de la punctul cu var, portarul Dragoş Balauru a parat şutul, însă Kovacs a dictat repetarea execuţiei, ceea ce l-a determinat pe Florin Marin să le ceară elevilor săi să părăsească terenul. După cîteva momente de incertitudine, ilfovenii au decis să continue jocul, iar Răzvan Marin a înscris din lovitură liberă, restabilind egalitatea. Cu doi jucători mai puţin pe teren, FC Voluntari a mai primit un gol în ultimul minut de prelungire, iar tehnicianul oaspeţilor s-a dezlănţuit după ultimul fluier.

“Am aproape 500 de meciuri în Liga 1 şi nu mi s-a întâmplat niciodată aşa ceva. Este incredibil ceea ce a putut să facă această brigadă de arbitri. Îşi bat joc de jucători, de antrenori, de conducerea unui club. Deciziile pe care le-a luat, eliminarea uşoară a lui Balaur, penaltyul acordat, deşi a fost fault comis de Chiţu asupra lui Acsinte şi apoi henţ la Chiţu, eliminarea lui Maftei, care doar a întrebat de ce a dat penalty, repetarea, deşi jucătorii intră în careu când se execută şi în campionatele mari şi nu se dă nimic, toate au fost împotriva noastră. Dacă nu dădea Viitorul gol, cred că jucam până dimineaţă. Sunt cele mai mari greşeli din tot campionatul. Maniera de arbitraj, de a-i duce pe adversari tot timpul peste noi în repriza a doua, s-a văzut clar. Am un mare regret, că nu am scos echipa de pe teren, dar m-am gândit la consecinţe”, a spus Florin Marin, la finalul unei partide în care echipa sa a primit 11 cartonaşe galbene şi 2 roşii.

“Sunt fericit că am luat trei puncte muncite. A fost un meci cu tensiune şi îmi pare rău pentru adversari. Mă bucur că am avut răbdare până la final. Nu pot să comenteze ce a fost, nu vreau să pun paie pe foc. Noi ne-am văzut de joc, am încercat să facem totul cum trebuie. La final, m-am dus la Florin Marin, ne-am salutat, le-am urat multă baftă”, a declarat Gică Hagi.

