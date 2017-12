Scandal sub nasul poliţiştilor trimişi de Blaga să asigure liniştea pe litoral

De parcă nu ar fi suficient că au construit beach-baruri în afara legii, fără să deţină autorizaţie de construcţie, şi că au transformat plaja într-un adevărat şantier, deranjînd turiştii cazaţi în hoteluri, mai nou, operatorii de plajă recurg la alte metode ca să se asigure că sezonul estival nu mai are nicio şansă în această vară. Aşa se face că turiştii cazaţi în structurile de primire din zona “Butoaie“ din Mamaia au avut, miercuri seara, neplăcuta surpriză să constate că nu se pot odihni din cauza zgomotului infernal produs de un generator “abandonat“ în mijlocul unei alei. Conform spuselor lucrătorilor din zonă, generatorul alimentează un beach-bar amplasat pe plaja din faţa hotelului Lido, aflată în administrarea firmei “C&D“ Impex Trading, a fraţilor Hristu şi Constantin Chicheanu. “Pentru ca să nu deranjeze turiştii cazaţi în hotelul Lido, administratorii de acolo au adus generatorul aici, cu o macara, pentru ca să ne deranjeze pe noi“, a declarat unul dintre lucrătorii din zonă, care însă a vrut să îşi păstreze anonimatul, pentru “a nu strica relaţiile cu vecinii“. Zgomotul produs de agregat a fost atît de puternic, încît conducerea hotelurilor din apropiere au luat în calcul chiar posibilitatea mutării turiştilor în alte camere, mai puţin expuse. “După cină am mers în cameră cu nişte prieteni şi atunci am auzit zgomotul puternic. La început am acceptat, sperînd că generatorul este folosit pentru executarea unor lucrări şi că va fi oprit în scurt timp. Văzînd că gluma se îngroaşă, am coborît la recepţie şi, de aici, pe alee, unde au venit, în cel mai scurt timp, şi cîteva echipaje de Poliţie. Generatorul era turat la maximum, pentru a produce 380 de volţi. Din cauza faptului că nimeni din cei strînşi nu ştia să folosească agregatul, m-am oferit să îl opresc eu. După ce au plecat poliţiştii, au venit cîţiva indivizi, pe ale căror costume scria "Security", ca să inspecteze locul“, a declarat Cornel Blaga, un turist din Mediaş, cazat într-un hotel din vecinătate.

Surprinzător este faptul că, deşi la 100 de metri distanţă de generator se afla un cort al Poliţiei de proximitate, poliţiştii de aici nu aveau habar de scandalul petrecut sub nasul lor, bănuind chiar că reporterul nostru încearcă să găsească un pretext prin care să îi fotografieze... stînd la umbră. “Ce prompţi sînteţi voi! Nu a fost nimic aici, dacă aveaţi de gînd să scrieţi de noi că stăm, puteaţi să spuneţi direct, nu să veniţi cu pretexte“, ne-a spus unul dintre poliţiştii aduşi de ministrul Vasile Blaga să asigure paza şi ordinea pe litoral?! Mai mult, aceştia ne-au asigurat că generatorul nu făcea aşa mare gălăgie încît să merite atenţia presei... Toate acestea, în timp ce comercianţii din apropiere ne relatau faptul că zgomotul nu îi lăsa să îşi desfăşoare activitatea în bune condiţii. “Făcea o gălăgie atît de mare încît nici nu puteam să ne înţelegem cu clienţii. Zgomotul infernal se auzea în toată zona. Normal că turiştii erau nemulţumiţi din moment ce nu puteau să doarmă. Generatorul speria şi copiii“, a declarat Adrian Stănescu, un comerciant de obiecte de artizanat din zonă.