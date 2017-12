Scandal uriaş în plenul Camerei Deputaţilor. Opoziţia cere din nou demisia lui Liviu Dragnea

16:40:22 / 29 Noiembrie 2017

Către Y !

Oricare partid vine la guvernare, nici unul, dar absolut nici unul, nu are să facă ceva bun pentru România și pentru români ! Toți politicienii sunt niște : incompetenți, hoți, șnapani, pungași, excroci, aproape toți sunt niște depravați și derbedei cu amantlâcuri, cu amante tiiiinere, mai tinere decât copii lor, amantele ocupă funcții înalte în statul român și primesc salarii nemeritat de mari, în schimb românii suferă și duc o viață de amar și ca vaaaaaide mama lor, marea majoritate a românilor trăiește într-o sărăcie lucie și de pe o zi pe alta : mulți șomeri, familie numeroasă, copii nu frecventează cursurile școlare, de cele mai multe ori se culcă flamanzi, dorm / locuiesc mulți într-o cameră, despre încălzire aproape că nici nu se pune problema și muuulte altele care decurg din toate cele amintite și politicienii noștri, nu dau nici măcar "doi bani" pe toate aceste probleme care frământă și "macină" societatea românească, poporul român obidit și nenorocit de "bestiile cu chip de om", adică de politicienii oricărui partid politic indiferent că-i de : stânga, centru, dreapta și care or mai fi și care or mai apare, toți politicienii sunt o apă și un pământ / o canalizare și un strămoș comun FSN-UL și urmașii lor, își trag seva din moșii și strămoșul lor comun FSN-UL ! Politicienii se luptă pentru ei și aliații lor din afara României, cei care îi instalează în funcțiile de pe urma cărora se îmbogățesc fără margini și fără limite, nicidecum pentru poporul român, pe politicienii români, nu-i vedem / auzim ca să se certe și să ceară demisia unora altora pentru binele nostru, poporului român exploatat, disprețuit și batjocorit de adevărata pleavă a societății, care pleavă a societății o reprezintă chiar ei, politicienii români, politicieni care nu au nimic în comun cu românismul, românii și România, mulți oameni consideră că cei mai mulți dintre politicieni nu au originea română, pentru acest fapt urăsc și disprețuiesc pe marea majoritate a românilor, rușineeeeeeee, să le fie !