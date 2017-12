Scandal uriaş la Arhiepiscopia Tomisului

IPS Teodosie, cercetat pentru luare de mită şi complicitate la fals intelectual

Reprezentanţii Arhiepiscopiei contraatacă: „Este o înscenare nereuşită”

Arhiepiscopul Dobrogei, IPS Teodosie este nominalizat într-un scandal izbucnit ieri, după ce cotidianul România Liberă a publicat articolul \"Cît costă Duhul Sfînt în România?\". În articol, jurnaliştii relatau că i-au dat, în luna martie, bani şi cadouri liderului spiritual al Dobrogei pentru a-l ajuta pe unul dintre ei să devină preot. Potrivit jurnaliştilor, cu toate că trecuseră şase luni de la începerea anului universitar 2008/2009, IPS Teodosie ar fi promis unui reporter incognito să îl ajute să se înscrie în anul I la Facultatea de Teologie a Universităţii \"Ovidius\" din Constanţa, unde Înaltul ierarh tomitan este şi decan. Pretinzînd că sînt oameni de afaceri care pot achita suma de 3.000 de euro pe care secretarul personal al lui IPS Teodosie ar fi înaintat-o drept plată pentru obţinerea primei trepte a preoţiei, cea de diacon, reporterii au mers la Arhiepiscopia Tomisului pentru a discuta cu Înaltul ierarh. Stenograma discuţiei dintre aspirantul la diaconie şi IPS Teodosie, prezentată de România Liberă, arată că IPS Teodosie este de acord ca jurnalistul să se înscrie la Facultatea de Teologie. Conform sursei citate, la cea de-a doua întîlnire, care are loc la reşedinţa Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie I-ar fi spus reporterului că s-a gîndit la o soluţie, propunîndu-i să îl înscrie cumva astfel încît să ia o diplomă de seminar. Astfel, jurnalistul ar fi fost trimis la preotul Moise, directorul Seminarului teologic din Constanţa, pentru a obţine diploma de seminar. Totodată, jurnaliştii relatează faptul că IPS Teodosie a intermediat înscrierea la Facultatea de Teologie a Universităţii \"Ovidius”, după ce aceştia obţinuseră şi o binecuvîntare din partea Departamentului Cultural al Arhiepiscopiei.

\"Autorul articolului nu este student\"

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului susţin că este vorba doar de o \"înscenare nereuşită\". Potrivit purtătorului de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului, părintele stavrofor Eugen Tănăsescu, la nivelul Eparhiei Dobrogei a fost declanşată o anchetă care să facă lumină în acest caz. \"Am început o anchetă pentru a vedea cum s-a ajuns la acele discuţii şi la acuzaţiile foarte mari care i se aduc Înalt Prea Sfinţiei Sale Teodosie. Nu sînt probe că Arhiepiscopul Tomisului a luat bani sau că l-a hirotonit pe acel tînăr, ceea ce ne face să credem că este vorba de o înscenare nereuşită. Este posibil ca acest lucru să fi venit din partea cuiva care a încercat să intre în sistem şi acum vrea să se răzbune şi să îi facă o imagine negativă. Nu înseamnă că dacă cineva are o discuţie cu IPS Teodosie, se şi comite vreo ilegalitate\", a declarat Eugen Tănăsescu. Mai mult, preotul susţine că, în urma demersurilor pe lîngă Facultatea de Teologie, s-a stabilit că autorul articolului nu este înmatriculat ca student. \"Am aflat că semnatarul articolului nu este student al Facultăţii de Teologie, nu figurează în cataloage sau în alte documente. Şi dacă jurnalistul nu şi-a respectat meseria şi nu ne-a solicitat un punct de vedere înainte de a publica materialul, alegînd calea dialogului prin presă, îi răspundem tot prin presă. Nu cred că trebuie să cerem lămuriri din partea ziarului pentru că nu este vorba despre nicio dovadă la mijloc\", a mai afirmat purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului.

Cazul lui IPS Teodosie, analizat de Patriarhul Daniel

Preotul Eugen Tănăsescu a mai afirmat că ancheta internă va fi realizată de Consistoriul Bisericesc, însă cazul va fi analizat şi de Patriarhul BOR, Prea Fericitul Părinte Daniel, care este şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei. Statutul BOR arată că mitropolitul este conducătorul canonic al unei mitropolii, exercită drepturile şi îndeplineşte îndatoririle prevăzute de Sfintele canoane, de tradiţia bisericească şi de respectivul statut. El primeşte sesizările privind arhiepiscopii, episcopii, episcopii - vicari şi arhiereii - vicari de la eparhiile din mitropolie, dispune, în consultare cu Patriarhul, cercetarea lor în Sinodul Permanent şi aduce la cunoştinţa Sfîntului Sinod rezultatul cercetării. Practic, Patriarhul este cel care, în consultare cu organismele bisericeşti abilitate, analizează situaţia privind IPS Teodosie din punct de vedere canonic, statutar şi al regulamentelor bisericeşti, după care vor fi luate măsurile care se impun. \"Cîtă vreme nu s-a făcut nicio ilegalitate, nu ne putem pronunţa în acest caz. IPS Teodosie nu poate fi judecat ca un simplu laic, este membru al Sfîntului Sinod, astfel că o decizie în acest caz poate fi luată doar la nivelul Sfîntului Sinod\", a mai declarat Eugen Tănăsescu.

A intrat pe fir şi Parchetul…

Pe măsură ce informaţiile privind implicarea Arhiepiscopului Tomisului într-un posibil act de corupţie au devenit publice, pe firul acestei poveşti a intrat şi Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa. Printr-un comunicat de presă remis ieri, Prachetul s-a autosesizat în urma articolului apărut în România Liberă. \"Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 05.05.2009, a fost înregistrat în cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa dosarul nr. 991/P/2009, în care se efectuează cercetări faţă de Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, cu privire la săvîrşirea infracţiunilor de luare de mită şi complicitate la fals intelectual\", se precizează în comunicat. De asemenea, în comunicat se mai precizează că şi inspectorul Biroului Catehizare, părintele Emil Cosmin Brăescu, este cercetat pentru complicitate la luare de mită şi fals intelectual. Conform Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, în luna martie 2009, deşi trecuseră şase luni de la începerea anului şcolar, în schimbul sumei de 3.000 de euro, din care a fost oferită suma de 850 de euro, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a intermediat înscrierea, pe bază de documente false, antedatate la Facultatea de Teologie, a unui reporter de la ziarul \"România Liberă\", fiind ajutat în acest sens de către inspectorul Biroului Catehizare, părintele Emil Cosmin Brăescu.