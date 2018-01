Scandal! Zeci de demnitari, interceptați și supravegheați de DNA

07:00:42 / 23 Decembrie 2017

Au trecut 28 ani

Chiar daca au trecut 28 ani cei care publica astfel de comentarii demonstreaza ca sunt oameni care nu-si dau seama ca peste 20 ani am fost condusi de PSD(in toate variantele lui) si Romania este pe un drum aiurea. Ba mai mult unii indeamna,prin cuvinte suburbane,la dictatura sau chiar moarte...Cat despre interceptari este bine de stiut ca de la un anumit nivel pe scara ierarhica in anumite functii decizionale acestea nu numai ca sunt necesare,dar si obligatorii,inclusiv ca protectie a persoanei ascultate. Si Tariceanu stie,dar face pe inocentul,ca pe langa alte functii importante in stat,un presedinte de senat TREBUIE INTERCEPTAT