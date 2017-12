Scandalagii potoliţi cu focuri de armă

Agenţii firmei de pază “Save and Self Security” din Constanţa au fost nevoiţi să facă uz de armă, miercuri noapte, pentru a pune capăt unui conflict izbucnit într-un bar de pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu. Oamenii legii spun că scandalul a început după ce administratorul localului, Hristu Stamule, a refuzat să le mai dea de băut lui Ibazer Agiolun, de 27 de ani, şi amicului acestuia, Ersun Ali, de 23 de ani, ambii din Constanţa. Cei doi prieteni s-au enervat şi au început să-l înjure pe Stamule pentru că a avut îndrăzneala de a le întrerupe petrecerea, ameninţîndu-l că nu pleacă din bar dacă nu le umple din nou paharele. Pentru că nu s-a putut înţelege cu cei doi clienţi furioşi, administratorul a apăsat butonul de panică, iar în faţa barului a sosit în scurt timp o echipă de intervenţie a firmei “Save and Self Security”, care monitorizează societatea respectivă. Agenţii de pază au reuşit să-i scoată din local pe cei doi indivizi, dar aceştia nu au avut nicio problemă în a continua tărăboiul în mijlocul străzii. Pentru a potoli spiritele, unul dintre membrii echipei de intervenţie a fost nevoit să scoată arma din dotare şi să tragă două focuri de avertisment în plan vertical. În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie i-au amendat pe cei doi scandalagii cu cîte 500 de lei pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.