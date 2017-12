Scandalagiu încătuşat de jandarmi la Vama Veche

Militarii din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” au prins în flagrant, în noaptea de joi spre vineri, un tînăr în vîrstă de 19 ani, din judeţul Covasna, suspectat că a jefuit mai mulţi turişti bucureşteni, pe plaja staţiunii Vama Veche. Szilard Roşca a fost reţinut de oamenii legii după ce a furat din cortul bucureştenilor mai multe telefoane mobile şi o cameră video. Bunurile au fost recuperate, iar cercetările sînt continuate de lucrătorii postului de poliţie 2 Mai, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de furt calificat. Acţiunea de joi noaptea a venit la cîteva ore după ce jandarmii au intervenit, tot la Vama Veche, pentru aplanarea unui scandal izbucnit la o terasă. Protagonistul circului a fost Gheorghe Misăilă, în vîrstă de 20 de ani, din Galaţi, care s-a îmbătat şi a început să ţipe şi să-i înjure din senin pe clienţii şi angajaţii localului în care se afla. Fiindcă nu era chip să se înţeleagă cu individul turmentat, unul dintre salariaţii terasei a apelat linia unică 112 pentru a cere ajutor. La vederea jandarmilor care au ajuns în zonă, Gheorghe Misăilă a spart de masă o sticlă de bere şi a început să se taie pe braţe, provocîndu-şi numeroase răni, sub privirile înfricoşate ale trecătorilor care au asistat la întreaga scenă. Chiar dacă sîngera, individul turmentat a opus rezistenţă în momentul în care jandarmii au încercat să-l urce în maşină pentru a-l transporta la Spitalul Municipal Mangalia. În cele din urmă, pentru că nu se putea înţelege sub nicio formă cu turistul scandalagiu, jandarmii au fost nevoiţi să-l imobilizeze şi să-i pună cătuşe înainte de a-l duce la spital pentru îngrijiri medicale. După ce rănile pe care şi le-a provocat singur i-au fost pansate, Gheorghe Misărilă a refuzat internarea.