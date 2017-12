Scandalul bannerelor pedeliste amplasate ilegal continuă

Scandalul bannerelor continuă. După ce, la sfîrşitul săptămînii trecute, societatea angajată de Primăria Constanţa pentru publicitatea şi afişajul stradal a dat jos mai multe bannere electorale amplasate ilegal, reprezentanţii PD-L îi acuză acum pe angajaţii respectivei firme de furt şi distrugerea bunurilor. Candidatul PD-L în Colegiul uninominal 6 pentru Camera Deputaţilor, Gigi Chiru, susţine că bannerele erau legal amplasate, prezentînd un proces verbal încheiat între PD-L şi Electrica, unul dintre proprietarii stîlpilor. De cealaltă parte, reprezentantul societăţii angajate de Primărie, Ionuţ Barbu, consideră că amplasarea bannerelor s-a făcut în mod ilegal. „Noi am fost la Poliţie şi am depus toate documentele, respectiv contractul pe care societatea noastră îl are cu Electrica, contractul pe care îl avem cu Primăria şi contractul pe care îl avem cu societatea care se ocupă de campania PD-L la Constanţa. Din punctul nostru de vedere, acele 15 bannere au fost amplasate ilegal, fără a avea autorizaţie sau contract cu societatea noastră. Mai mult decît atît, angajaţii firmei au dat jos şi bannere amplasate ilegal de alte partide, care nu au făcut scandal, dar care au intrat în legalitate“, a explicat Ionuţ Barbu. El a afirmat că, probabil, reprezentanţii PD-L vor amplasa şi alte bannere ilegale care vor fi date jos, urmînd ca Primăria să amendeze PD-L pentru publicitate ilegală.