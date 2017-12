Scandalul corupţiei din vămi a ajuns la Constanţa

Mascaţii au luat cu asalt, ieri dimineaţă, peste 25 de locaţii din judeţul Constanţa în cadrul unei ample acţiuni coordonate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Operaţiunea s-a desfăşurat într-o sincronizare perfectă cu alte 25 de percheziţii care au avut loc în Bucureşti. Cele mai importante ţinte ale anchetatorilor au fost senatorul PDL Mircea Banias şi secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Laurenţiu Mironescu. Vama Constanţa Sud Agigea a fost pur şi simplu blocată după ce procurorii au sigilat mai multe birouri şi au ridicat documente şi mai multe unităţi centrale de calculator. Simultan, anchetatorii au descins în vila din Eforie Sud a lui Laurenţiu Mironescu, secretar general al Ministerului de Interne. După şapte ore, timp în care mascaţii au scotocit prin fiecare încăpere a casei, Mironescu a fost scos din imobil şi urcat într-o maşină care a pornit spre sediul DNA Bucureşti. Ca urmare a acţiunii de ieri, ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a luat decizia demiterii lui Laurenţiu Mironescu din funcţia de secretar general al MAI.

• PERCHEZIŢII SIMULTANE • Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Structura Centrală au declanşat, ieri dimineaţă, una dintre cele mai mari acţiuni anticorupţie. Echipele formate din trupele speciale ale Jandarmeriei şi poliţişti de frontieră i-au avut pe listă pe senatorul PDL Mircea Banias, secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), Laurenţiu Mironescu, mai mulţi şefi de vămi şi poliţişti de frontieră constănţeni printre care şi adjunctul şefului Grupului de Nave Constanţa, comisar şef Adrian Pătraşcu. În total, la ora 06.00, mascaţii au descins simultan în 50 de locuri din Bucureşti şi Constanţa. Cele 25 de percheziţii efectuate în Constanţa au avut ca ţintă atât casele suspecţilor, cât şi mai multe sedii de firme şi ale vămii aflate în Portul Constanţa. Din câte se pare, această operaţiune organizată de procurorii DNA este o continuare a anchetei privind o evaziune fiscală uriaşă pe care ar fi făcut-o mai mulţi directori de la Uzina Reşita, împreună cu omul de afaceri Said Baaklini, trimis în judecată de către procurorii anticorupţie. Grupul de la Constanţa a fost monitorizat de poliţişti sprijiniţi de Serviciul Român de Informaţii şi de Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, din luna octombrie a anului trecut. În această perioadă, anchetatorii au stabilit că peste 20 de tiruri cu marfă de contrabandă din China au ieşit din port, având ca destinaţie mai multe en-gros-uri din Bucureşti, fără ca respectivele containere să fie vămuite.

• CUTII CU DOCUMENTE • În Portul Constanţa Sud, percheziţiile mascaţilor au vizat sediul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, dar şi clădirea Sea Container Group în care îşi au sediul mai mulţi operatori de containere şi comisionari vamali. La primele ore ale dimineţii, echipele Jandarmeriei şi ale Poliţiei de Frontieră au oprit activitatea vameşilor şi timp de aproape două ore au verificat şi pus sub sechestru mai multe documente şi dispozitive electronice de stocare a datelor. Dacă acţiunea de la Biroului Vamal Constanţa Sud s-a terminat rapid, la sediul Sea Container Group, unde în vizor s-a aflat activitatea SC Marinco SRL, anchetatorii au avut nevoie de aproape opt ore pentru a finaliza cercetările. Ajutaţi de jandarmi şi poliţişti de frontieră, procurorii DNA au verificat câteva sute de documente. Au fost sigilate mai multe birouri şi s-au ridicat în vederea continuării cercetărilor peste zece cutii încărcate cu documente şi mai multe unităţi de calculator şi tastaturi. În urma acestor percheziţii, câteva zeci de tiruri au rămas blocate în Portul Constanţa Sud Agigea având în vedere că toate operaţiunile au fost sistate. Totodată, pentru reluarea activităţilor vamale, dat fiind faptul că 28 de lucrători vamali au fost duşi la Bucureşti pentru audieri, au fost detaşaţi la Constanţa 20 de vameşi.

• SENATOR AUDIAT LA DNA • Prima persoană audiată în acest caz de procurorii DNA a fost senatorul PDL Mircea Banias. După ce timp de trei ore a răspuns întrebărilor anchetatorilor, Mircea Banias a declarat la ieşirea din sediul DNA că a fost pus sub urmărire penală pentru trafic de influenţă. „M-au chemat să îmi pună nişte întrebări legate de mai multe persoane din Constanţa - vameşi, dar nu îi cunosc. Sunt persoane pe care nu le cunosc. Pe Mironescu îl cunosc. Avem o firmă împreună. Acea societate nu este administrată de niciunul dintre noi. Firma are ca obiect de activitate prestări de servicii portuare. Am înţeles că s-a început urmărirea penală împotriva mai multor persoane, inclusiv a mea, pentru trafic de influenţă. Se vehiculează şi numele meu, dar vă spun ce le-am spus şi lor: nu are nicio legătură cu activităţile pe care le-au desfăşurat vameşii din Constanţa“, a declarat Banias. Senatorul a precizat că nu are cum să apară în interceptările din acest dosar având în vedere că nu a discutat niciodată cu oamenii implicaţi in acest caz şi că această anchetă nu are nicio legatura cu dosarul UCM Resiţa. Pe lista procurorilor s-au aflat şi Sorin Budăi, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, Rauchidi Mohamad, afacerist arab, Laurenţiu Catargiu, Ali Amer, Marian Dodu, Liviu Durbac (fost şef la Vama Agigea), Zhang Qing, Zamfir Adrian Radu, Li Shiping, Zuo Li, Zhang Ziang, Iulian-Dragoş Tudoran, Valentin Ţiprian, Marian Ionuţ Iordănescu, Corneliu Păun, Cătălin Aurelian Pilcă, Constantin Claudiu Olteanu, Costel Liviu Bratu, Mihai Ciobanu, Adrian Milea, Valentin Roşculeţ, Marius Scrioşteanu, Adrian Sorin Pătraşcu, Guo Ning, Mihai Culea, Dan Ioan Didilescu, Lucian Păun, Dan Horia Tudoran şi Sunai Cadîr (şeful Direcţiei Regionale Vamale Constanţa).

• DECLARAŢIA DE AVERE A LUI BANIAS • Conform declaraţiei de avere completată în februarie 2011, senatorul Mircea Banias deţine trei terenuri intravilane în Constanţa, unul dintre acestea fiind în zona Faleză Nord, obţinute în perioada 1993 - 2005 prin vânzare-cumpărare. Banias are şi două apartamente în Constanţa, obţinute tot prin vânzare-cumpărare. De asemenea, el deţine o cotă parte de 1/2 dintr-o casă de locuit în Faleză Nord cu o suprafaţă de 250 mp, construită în anul 2007. În declaraţia de avere, Mircea Banias a specificat că a dobândit în perioada 1999 - 2009 bijuterii din aur şi argint şi ceasuri în valoare de 10.000 de euro. Totodată, senatorul PDL are depozite bancare totale de 491 euro şi 482.150 de lei. În ultimul an fiscal, Banias a obţinut venituri ca senator de 68.996 lei, iar ca profesor, de 19.200 lei, precum şi 405 lei din chirii, iar soţia sa a încasat un venit total de 32.881 lei ca expert în proiecte. De asemenea, Banias are de încasat dividende de 6.778,87 lei de la SC Euro Shipping Serv SRL.

• PERCHEZIŢIE ÎN VILA LUI MIRONESCU • Mascaţii au descins şi la domiciliul lui Laurenţiu Mironescu, situat pe strada Negru Vodă din Eforie Sud. În jur de 15 jandarmi din cadrul trupelor speciale şi poliţişti de frontieră au intrat în vila PDL-istului în zorii zilei şi au scotocit imobilul, totul sub privirile uluite ale vecinilor care au ieşit în stradă pentru a urmări ce se întâmplă. Oamenii legii au refuzat să furnizeze vreo informaţie referitoare la descindere. Pe parcursul acţiunii, Laurenţiu Mironescu nu a ieşit deloc din casă. La un moment dat, un cunoscut de-al lui Mironescu a intrat în locuinţă, după doar câteva minute acesta ieşind cu un plic în mână. Bărbatul nu a vrut, însă, să spună de ce a fost chemat în vilă şi ce indicaţii a primit. După nu mai puţin de şapte ore, oamenii legii au început să iasă din casă transportând către un autoturism Audi A4, parcat pe trotuarul din faţa imobilului, mai mulţi saci în care se aflau documente, diverse înscrisuri, suporturi de stocare a datelor şi chiar o imprimantă. Deşi existau zvonuri că Mironescu s-ar afla deja în Bucureşti, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), după doar cinci minute acesta a fost scos din casă de anchetatori. Fostul secretar de stat a fost urcat pe bancheta din spate a Audi-ului. Întrebat de jurnalişti ce au căutat oamenii legii în locuinţa sa şi cum comentează toate acuzaţiile care i se aduc, Mironescu a tăcut. În scurt timp, Audi-ul a plecat din faţa casei de pe strada Negru Vodă, cu destinaţia DNA Bucureşti. Soţia lui Laurenţiu Mironescu, Adriana Mironescu, a avut timp să dea un singur răspuns unui fost coleg de breaslă, jurnalistul constănţean Radu Tudor, pe pagina de socializare Facebook, cu privire la ancheta în care este implicat soţul ei. Întrebată ce se întâmplă, aceasta a răspuns “Dacă am înţelege şi noi, ar fi tare bine!”.

• DEMIS DIN FUNCŢIE • Imediat după ce s-a aflat despre dosarul instrumentat de procurorii DNA, ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a fost chemat la sediul Guvernului de premierul Boc. Traian Igaş a precizat, înainte de întâlnirea care a durat aproape o oră, că nu a ştiut nimic despre ancheta DNA şi că nu se poate pronunţa asupra acestui subiect. Igaş a afirmat însă că, din câte a observat, ancheta vizează o perioadă anterioară numirii lui Mironescu în funcţia de secretar general al MAI. \"Când l-am numit pe Mironescu, nu aveam semnale de la DGIPI (Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă - n.r.) cu privire la anumite probleme pe care le-ar avea acesta\", a mai spus Igaş. Întrebat cum comentează din punctul de vedere al Partidului Democrat Liberal acest scandal imens, ministrul Traian Igaş a răspuns: \"Discutăm\". Igaş a ajuns la Palatul Victoria în jurul orelor 11.00. După aproape o oră, ministrul a anunţat că a luat decizia de a-l demite pe Laurenţiu Mironescu din funcţia de secretar general al MAI, pentru implicarea acestuia în scandalul de corupţie din Portul Constanţa. În locul lui Mironescu, în funcţia de secretar general a fost numit Alexandru Dumitrana.

• AVEREA LUI MIRONESCU • Conform declaraţiei de avere completată în februarie 2011, Laurenţiu Mironescu deţine cinci terenuri intravilane, dintre care două în Constanţa, unul în Eforie Sud, unul în Ovidiu şi unul în comuna Adunaţi, judeţul Prahova. Mironescu are un apartament în Bucureşti, o casă în Eforie Sud, o casă în Ovidiu şi două case de vacanţă în Constanţa şi Adunaţi, ultimele trei imobile fiind moştenite. Potrivit documentului, Mironescu mai deţine un autoturism Land Rover Defender, achiziţionat în 2007, trei conturi bancare de 55.000 de euro şi un cont de 6.700 de lei. Mironescu a investit 30.000 de euro la Euro River Transport SRL şi 10.000 de lei la Euro Shipping Services SRL. Conform aceluiaşi document, fostul secretar de stat are şi o datorie de 320.000 de euro la o persoană fizică, datorie scadentă în anul 2020. Laurenţiu Mironescu este acţionar unic la o firmă de consultanţă din Eforie Sud şi acţionar la cinci societăţi comerciale.

Florin CICAL, Răzvan MIHĂILESCU