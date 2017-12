Scandalul “fondului şcolii” ia amploare

Fondul şcolii reprezintă o tradiţie instaurată de multă vreme în unităţile de învăţământ româneşti! Toţi părinţii se plângeau că există, dar nimeni nu lua nicio atitudine pentru ca ceva să se schimbe într-o societate într-un continuu regres. De câteva zile, problema fondului şcolii a fost pusă pe tapet de preşedintele Asociaţiei de Elevi Constanţa, Alexandru Bajdechi, care a avut îndrăzneala să întrebe elevii de liceu despre această colectă care sfidează legea. Rezultatul?! S-a ajuns atât de departe încât părinţii primesc bileţele acasă cu sumele pe care sunt OBLIGAŢI să le plătească. Un exemplu este Liceul Teoretic „Traian”, prezentat în ediţia de ieri a ziarului nostru. Elevii au făcut public un bilet adresat unei familii a unui elev al clasei a VIII-a B. În el se arăta că trebuie achitate „obligaţiile convenite pe anul şcolar 2013 - 2014”, în valoare de 100 de lei. Ele constau în 15 lei - igienizare, 40 de lei - pază şi 45 de lei pentru... fondul şcolii, deşi profesorii se dau de ceasul morţii că termenul nu ar mai fi folosit în şcoli şi nici nu s-ar mai strânge.

CONDUCEREA LICEULUI A RECUNOSCUT CĂ BILEŢELUL APARŢINE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DAR NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU EL.

Se pare că biletul aparţine Asociaţiei de Părinţi, o entitate cu personalitate juridică ce funcţionează în cadrul şcolii. Culmea, se pare că ar fi fost redactat fără ştirea conducerii asociaţiei?!

ÎNCERCARE DE DISCREDITARE A LICEULUI? Directorul liceului, prof. Constantin Caracoti, a încercat să lămurească lucrurile. Potrivit spuselor sale, totul ar fi pornit de la preşedintele comitetului de părinţi al clasei a VIII-a B, Dana Mutu, care, din proprie iniţiativă, ar fi vrut să strângă mai repede banii de la elevi, sume care urmau să fie folosite pentru îmbunătăţirea condiţiilor în unitatea de învăţământ. „Nu avea voie (Dana Mutu - n.r.) să facă acest lucru fără aprobarea conducerii şcolii. Şcoala niciodată nu a cerut părinţilor un fond al şcolii, nici elevilor, nici cadrelor didactice. Este o încercare de denigrare a liceului care a avut performanţe deosebite. Nu ştiu dacă din partea elevilor, probabil din partea unor persoane rău-intenţionate”, a declarat directorul.

REGULAMENT Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar permite directorului să supună, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă cu priorităţi care vizează, printre altele, modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii etc. Astfel, teoretic, conducerea liceului nu se poate implica, însă directorul a recunoscut că a discutat cu membrii asociaţiei pentru asigurarea securităţii în şcoală. La rândul său, preşedintele Asociaţiei de Părinţi din cadrul liceului, Traian Ghican, a declarat că scopul înfiinţării asociaţiei a fost îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, iar printre măsurile luate a fost angajarea unor agenţi de pază pentru asigurarea securităţii şcolii. „Fiecare membru al asociaţiei are obligaţia de a plăti o cotizaţie de 10 lei, ca în orice asociaţie. S-au întâmplat situaţii când elevii nu au dat, pentru că nu sunt obligaţi”, a declarat Traian Ghican.

ALT LICEU, ALTFEL DE FOND... Aceeaşi situaţie, alt liceu. La Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa se strâng bani, dar profesorii spun că este vorba despre un „fond de dezvoltare instituţională”. Elevii au recunoscut că au adus acasă o listă cu priorităţi furnizată de Asociaţia de Părinţi din cadrul liceului. „Ne-au zis să citim lista. Părinţii trebuiau să spună dacă sunt de acord sau nu”, a spus Anca Maria Caroli, elevă în clasa a VIII-a a liceului. Cât despre părinţi, ei au păreri împărţite. Spun că nu sunt de acord să dea bani şcolii, dar îi dau pentru că nu este vorba de o sumă prea mare şi tot pentru binele copilului o fac. „Ni s-au cerut 50 de lei pe an pentru anumite reparaţii în şcoală. S-a întâmplat o dată, la şedinţa cu părinţii, ca un copil să nu dea şi a fost arătat cu degetul de profesori. Tot copilul are de suferit dacă nu contribui la fondul şcolii. Îi dau pentru că nu am încotro”, a povestit Victoriţa Enoiu, care are un copil în clasa a VI-a la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”.

CE SPUNE ISJ? Poziţia Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa este fermă. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ, prof. Cristina Ivan, instituţia va sesiza organele competente în cazul în care se va dovedi că un cadru didactic a decis să colecteze suma de bani. „Se va face o cercetare la nivelul unităţii de învăţământ, iar în cazul în care profesorii şi diriginţii sunt implicaţi, vor răspunde conform legii”, a declarat prof. Cristina Ivan. Ea a adăugat că nu e normal ca părinţii să primească acasă o astfel de hârtie şi tocmai de aceea ISJ se delimitează de atitudinea persoanei care a decis să procedeze astfel. La nivelul ISJ nu s-au primit sesizări pe această temă. Dacă se dovedeşte că au fost implicaţi profesorii, ei trebuie să ştie că riscă de la mustrări până la reducerea salariului pe o perioadă de timp.

Colectare în şcoli, între 30 şi 120 de lei

Şi Asociaţia Elevilor Constanţa consideră o problemă colectarea fondului şcolii. „Ne deranjează că s-a ajuns la un nivel foarte înalt. Profesorii sunt implicaţi în strângerea banilor. Toată lumea spune că banii se strâng prin asociaţiile de părinţi, dar părinţii sunt în liceu la orice oră ca să strângă banii elevilor?! Unde este transparenţa, unde se aduc aceşti bani? Ni se spune că plătim un anumit fond cu care nu ştim ce se întâmplă! Se spune că se repartizează ceva şi rezultatele nu se văd. Se spune că educaţia este gratuită, dar rezultatele sunt zero”, a atras atenţia secretarul general al Asociaţiei Elevilor Constanţa, George Farauanu. El a precizat că sumele cerute în şcoli variază de la 30 de lei până la 120 de lei şi nu întotdeauna se dau facturi pentru banii cheltuiţi.