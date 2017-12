Scandalul mezelurilor expirate a decapitat ANPC

09:22:15 / 25 Februarie 2014

impuscati

cei de la dsv ar trebui impuscati. si cei de la opc . am cumparat acum 2 ani 2 casolete cu mici ptr 1 mai . am pregatit la serviciu si toti colegii ne-am intoxicat ,am fost la medic ,am cheltuit bani pe tratament . am contactat atunci opc-ul cta ,am dat numele magazinului ,am facut reclamatie ,am trimis bonul de casa la ei si rezultatul ? 0 .... noi ne-am imbolnavit ,am suferit ,am cheltuit bani pe medicamente ,bani sa le trimitem celor de la opc documentele ,iar cei pagubiti am ramas tot noi . mentionez ca micii erau tot de la GEPETO .si atunci ce a mai ramas ? sa ne facem dreptate singuri .sa folosim cateva kg de carne stricata ,facem mici sau salam si-i obligam pe cei ce ar trebui sa ne apere si pe fam lor ,sa consume fortat aceste produse . alta solutie nu vad . escrocii si nemernicii care voit extermina populatia