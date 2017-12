Scandalul Mutu, din nou pe tapet!

Cel mai valoros fotbalist român al momentului a fost implicat, în urmă cu aprox. trei săptămîni, într-un nou scandal naţional, după ce un ospătar constănţean a dat la poliţie o declaraţie afirmînd că Adrian Mutu l-a bătut cu bestialitate într-una dintre camerele hotelului Rex din Mamaia. Gheorghe Grosu a declarat, la acea vreme, că totul a început pe 29 august, cînd s-a certat cu Mutu pe o terasă din centrul oraşului. Supărat că ospătarul îl fotografia, sportivul i-a adresat injurii, iar Grosu a replicat folosind apelativul “drogat”. După două ore, cineva l-a dus pe Grosu la hotelul Rex, unde era cazată naţionala de fotbal a României, iar aici, ospătarul a fost agresat de către decarul tricolorilor. Deşi a dat o declaraţie la poliţie, Grosu a refuzat atunci să depună plîngere şi a dispărut pur şi simplu, jumătate de lună, surse neoficiale afirmînd că a “căzut la pace” cu agresorul său şi că se află undeva în Turcia, într-o excursie plătită de fotbalist. Ecourile scandalului s-au stins treptat şi totul părea să cadă în uitare, însă, ieri dimineaţă s-a înregistrat o adevărată lovitură de teatru: Victima Gheorghe Grosu a acordat un interviu, în exclusivitate, unui post naţional TV, aducînd dovezi clare care demonstrează agresiunea.

“Am fost folosit drept sac de box!”

Gheorghe Grosu a revenit, ieri, în atenţia opiniei publice, povestind pentru prima dată cum s-a întîmplat totul. În interviul acordat postului de televiziune Antena 1, Grosu a declarat: “În acea seară, pe terasă, era băut bine, adică îl cuprinsese tăria alcoolului. L-am văzut cît a băut, pentru că ţinea ascunsă sticla sub masă ca să nu îl vadă antrenorul Piţurcă. Nici nu am ajuns bine la el şi mi-a zis să nu mai fac poze, că îmi bagă aparatul pe gît”. Grosu spune că Mutu l-a înjurat şi l-a strîns tare de braţ, drept care ospătarul a replicat spunîndu-i fotbalistului “Ce, măi, drogatule, s-a umflat cocaina în tine?!” După aplanarea conflictului, deranjat de apelativul folosit de Grosu, Mutu a dat cîteva telefoane şi, după aprox. o oră, mai mulţi indivizi l-au luat pe ospătar şi l-au dus la Rex, pentru a-şi cere scuze. “M-a bătut cu o bară metalică, înfăşurată într-un prosop ud şi pe care o avea lîngă fotoliul lui. M-a lovit la coaste, a rîs pervers, a lăsat bara şi a început să dea cu pumnii. Nu am putut să dau în el, pentru că, dacă dădeam în el, trebuia să sar de la balcon, ca să scap de acolo. Mutu a vrut să dea în mine şi cu o veioză, dar Contra a pus mîna pe el şi l-a oprit să mai dea în mine.” Grosu a afirmat că a aşteptat atît timp pentru a face publică povestea, pentru că abia acum a început să se simtă rău din cauza loviturilor primite şi că imediat după bătaie a luat nişte medicamente care i-au calmat durerile. “Vreau să recunoască public ce mi-a făcut, nu vreau niciun ban şi vreau să mă bat cu el, în public, televizat, dar nu cred că o să accepte, pentru că sînt gata să îl scot din viaţa sportivă”, a mai afirmat ospătarul bătut de Mutu.

Certificat medico-legal care confirmă agresiunea

Cotidianul Gazeta Sporturilor a intrat, în urmă cu două zile, în posesia certificatului medico-legal obţinut de Grosu, în noaptea de 29 spre 30 august, după un consult efectuat la Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa. Victima a ajuns la spital în jurul orei 1.30, fiind înregistrat în evidenţe cu nr.32828/30.08.2006. Medicul neurochirurg Alexandru Ţunaş a constatat existenţa unui hematom la nivelul urechii stîngi, i-a recoltat lichid cefalorahidian şi a recomandat o examinare chirurgicală. După un control radiologic, Grosu a ajuns pe mîna medicului Gheorghe Şopu, care a concluzionat că pacientul suferise echimoze lateral dorsale bilaterale, dureroase la nivelul coastelor. Lipsa unui certificat medico-legal i-a împiedicat pînă acum pe poliţiştii constănţeni să se autosesizeze în acest caz de agresiune.