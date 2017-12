Scandalul plagiatului lui Kovesi continuă cu... o urmărire penală in rem

Procurorii de la Parchetul General au început urmărirea penală in rem pentru instigare la fals intelectual în urma autodenunțului făcut de Sebastian Ghiță, au declarat reprezentanți ai biroului de presă, prima persoană audiată fiind chiar parlamentarul. Anchetatorii au început investigațiile la două zile de la depunerea autodenunțului, prima persoană audiată fiind chiar Sebastian Ghiță. "Am dat o declaraţie în calitate de martor astăzi şi urmează ca şi în perioada următoare să mai vin cu elemente de probă care să ajute la soluţionarea acestei situaţii. Vor fi audiate şi alte persoane care să certifice cele spuse de mine. Am nominalizat, sigur că da, am spus persoanele care au fost vizate de mine şi care au participat alături de mine la această întâmplare, eveniment. (...) Nu mă simt vizat (de declaraţia lui Klaus Iohannis - n.r.), nu înţeleg de ce o chestiune juridică e tratată de doamna Kovesi politic, că doamna Kovesi nu e politician. Tot timpul ni se atrage atenţia „nu vă referiţi la Justiţie“, dar dânsa se poartă acum ca un politician, am văzut că şi ea, şi Iohannis au zis că e o chestiune de campanie politică. Oricât de bună e relaţia dintre Iohannis şi Kovesi, Iohannis nu îi poate asigura dânsei o situare deasupra legii", a declarat deputatul Sebastian Ghiţă, la ieşirea de la Parchetul General.

Reamintim că Sebastian Ghiţă a fost audiat, joi, la Parchetul General în legătură cu autodenunţul depus în ceea ce priveşte teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi, deputatul precizând că procurorii Parchetului arată că orice cetăţean, "chiar şi Laura Codruţa Kovesi", poate fi investigat. În replică la afirmațiile deputatului, Laura Codruța Kovesi a transmis că nu a plagiat și că declarațiile deputatului au făcut în trecut obiectul unor verificări ale CSM, privind afectarea independenței Justiției.

Parlamentarul i-a acuzat pe reprezentanţii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), care au anunţat că nu pot face verificări în lipsa unei sesizări însoţite de documente şi că nici nu se pot autosesiza, dar şi pe ministrul Educaţiei că tratează discriminatoriu posibilele cazuri de plagiat.