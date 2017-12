Scanner de ultimă generaţie, detector de bombe şi arme

Un scanner de ultimă generaţie care poate detecta materiale explozibile şi arme ascunse de hainele şi bagajele teroriştilor pe aeroporturi a fost creat de experţii britanici, relatează “Daily Telegraph” în ediţia electronică. Sistemul, dezvoltat de experţi de la Universitatea din Manchester, poate identifica obiecte precum cuţite şi materiale explozibile ascunse de călători, permiţînd echipelor de securitate să acţioneze rapid înainte ca aceştia să se apropie de aeronave. “De îndată ce va fi dezvoltat eficient, dispozitivul nostru va costa numai cîteva mii de lire şi va putea fi instalat sub covoare sau sub pardoseală în aeroporturi, pentru a detecta bombe, fără a fi folosite radarul sau camerele”, a declarat profesorul Wuqiang Yang, care a condus echipa de experţi. “Totodată, el are capacitatea de a asimila caracteristicile noilor substanţe periculoase folosite de terorişti, incluzînd explozibili şi alte arme neconvenţionale”, a continuat Yang. Dispozitivul, care a trezit interesul agenţiilor de securitate din SUA, este testat la aeroportul Dallas Fort Worth.