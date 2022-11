SCAPĂ DE ROBOR si de IRCC!

CE ESTE ROBOR? ȘI CE DEZAVANTAJE ARE?

Dacă ai luat un credit bancar în lei, cu dobândă variabilă, înainte de luna mai a anului 2019, inclusiv prin programul „Prima Casă”, atunci cu siguranță ai constatat că rata ți-a crescut foarte mult în ultima perioadă. De vină este creșterea galopantă a ROBOR. Acest indice face parte din dobânda creditelor variabile și, de regulă, crește într-un ritm mai vertiginos decât scade.

Dar ce este, de fapt, acest ROBOR? Tehnic vorbind, ROBOR este dobânda medie cu care se împrumută băncile între ele, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni). Este un reper al costului banilor pentru moneda locală. Dar acest indice are și un impact direct în ratele la unele credite bancare.

Formula de calcul, în mare, este aceasta la care se adăuga și alte comisioane:

DOBÂNDA ÎN CAZUL UNUI CREDIT VARIABIL = MARJA FIXĂ A BĂNCII + ROBOR (3M SAU 6M)

După cum îi spune numele, marja fixă este stabilită de fiecare bancă și rămâne neschimbată pe toată perioada contractului de credit. Așadar, partea variabilă este ROBOR-ul. Iar dacă acesta crește, atunci crește și rata. Și viceversa. Dezavantajul este că ROBOR-ul poate crește atât de mult încât să transforme rata lunară într-o adevărată povară pentru unii împrumutați.

CÂT AU CRESCUT RATELE ÎN 2022 DIN CAUZA ROBOR

De interes pentru populație este creșterea ratelor în contextul creșterii ROBOR. Vom lua ca exemplu un credit Prima Casă, în valoare de 187.000 de lei. Astfel, rata în octombrie 2021 era de 954 lei, dar a crescut la 1.455 lei în iunie 2022. Iată că diferența este semnificativă, cauza principală fiind majorarea ROBOR, de la 1,79% la 5,99%, în perioada analizată.

Creditele bancare mai noi, cu dobândă variabilă, depind de un alt indice - IRCC. Și acesta s-a apreciat în ultimul an, într-un ritm mai lent, ce-i drept: de la 1,66% la 4,82%. Adevărul este că acesta are doar o întârziere de 3-6 luni în a reflecta majorarea, pentru că are o altă formulă de calcul. Asta nu înseamnă că ratele sunt mai la adăpost dacă depind de IRCC, ci doar că se scumpesc mai târziu decât cele care iau în calcul ROBOR-ul. Și la fel este și cu ieftinirea.

AȘADAR, CARE POATE FI SOLUȚIA?

Vrei să scapi de ROBOR sau de orice altă dobândă variabilă? Vrei să ai parte de predictibilitate? Vrei să ai rata neschimbată și să plătești în fiecare lună aceeași sumă? Poți opta pentru un credit cu dobândă fixă fără ROBOR!

