Scarlett Johansson are un nou iubit

Este considerată una dintre cele mai sexy vedete de la Hollywood şi, ca toate divele, Scarlett Johansson are un secret al frumuseţii la care apelează. Actriţa în vârstă de 28 de ani a mărturisit că îşi spală faţa cu oţet de cidru, pentru că îi este de mare ajutor. ”Testez produsele naturale şi am aflat că oţetul de cidru este foarte bun. Dacă îl foloseşti ca şi colorant, poate fi supărător, dar dacă ai acnee, poate ajuta”, a declarat Scarlett Johansson. În plus, actriţa a mărturisit că are şi un parfum preferat, pe care însă nu-l foloseşte tot timpul. ”Ador Desire de la Dolce & Gabbana, este foarte feminin şi este pentru seară. Pentru zi folosesc un mix de parfumuri florale franţuzeşti”, a completat actriţa.

Scarlett Johansson a adoptat, de ceva vreme, un stil de viaţă european. În primul rând că stă mai mult pe la Paris, pentru că are un nou iubit, francez. După un divorţ şi câteva poveşti de iubire trecătoare, dragostea pare să îi zâmbească din nou. Scarlett Johansson a confirmat că are o relaţie cu Romain Dauriac, un francez deţinător al unei agenţii de creaţie. Vorbind despre o petrecere de după showul ”Cat on a Hot Tin Roof / Pisica pe acoperişul fierbinte”, actriţa a mărturisit: ”A doua zi, iubitul meu şi cu mine spuneam: Am fost cei mai tari dansatori din întreaga lume, aseară!. Dar a fost o dezamăgire totală. Sunt sigură că am fost ridicoli împreună”, a declarat starul. Scarlett Johansson a fost zărită prima dată cu Romain Dauriac în luna noiembrie, după ce au făcut cunoştinţă prin nişte prieteni comuni. Să sperăm că actriţa va avea ceva mai mult noroc în dragoste. Mariajul său cu actorul canadian Ryan Reynolds a luat sfârşit după doar doi ani, în decembrie 2010.