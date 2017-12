Scarlett Johansson feat. Massive Attack

Actriţa americană Scarlett Johansson a înregistrat o piesă cu grupul Massive Attack, inclusă pe coloana sonoră a unui film mexican, ce a avut premiera la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes. Această colaborare inedită este un cover al celebrei piese ”Summertime” şi a fost inclusă pe coloana sonoră a lungmetrajului ”Days of Grace”. Filmul prezintă poveştile spuse de trei personaje, în timpul a trei ediţii ale Cupei Mondiale la Fotbal. Frumoasa actriţă şi-a mai dovedit aptitudinile muzicale şi în 2008, când şi-a lansat albumul ”Anywhere I Lay My Head”, care includea cover-uri ale pieselor lui Tom Waits. Cu ceva timp în urmă a mai înregistrat o piesă pentru documentarul ”Wretches and Jabberers”, despre doi prieteni autişti, iar în 2006 a lansat albumul ”The Break Up”, în colaborare cu Pete Yorn.