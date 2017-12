Scarlett Johansson, în următorul film al lui Luc Besson

Actriţa americană Scarlett Johansson va interpreta rolul feminin principal din următorul film aflat pe agenda de lucru a regizorului Luc Besson, un thriller de acţiune intitulat ”Lucy”. Cineastul francez Luc Besson a scris deja scenariul pentru acest film, pe care îl va regiza şi produce. Studiourile Universal au achiziţionat drepturile de distribuţie pe plan internaţional a acestui film, cu excepţia câtorva ţări: Franţa, Olanda, Belgia, Luxemburg şi China. ”Lucy” prezintă povestea unei femei care se vede nevoită să devină ”cărăuş”, persoană care transportă droguri. Totul se schimbă atunci când drogurile pătrund în organismul protagonistei, transformând-o într-o veritabilă ”maşină de bătut”. Femeia, sub influenţa acelor droguri, devine capabilă să absoarbă informaţii şi cunoştinţe instantaneu, să deplaseze obiecte prin puterea minţii şi nu resimte durerea fizică.

IMPRESIONANT Luc Besson va produce acest film prin intermediul companiei sale EuropaCorp, al cărei CEO este cunoscutul actor Christopher Lambert. Regizor, scenarist şi producător, Luc Besson este proprietarul companiei EuropaCorp, prin intermediul căreia a produs peste 50 de filme într-o carieră de peste un sfert de secol. Besson a început să scrie poveşti din plictiseală - se spune că a terminat primele versiuni ale scenariilor ”Al cincilea element” şi ”Marele albastru” pe când era adolescent. Criticii îl identifică pe Besson drept o figură centrală a mişcării Cinéma du look, stil extrem de specific şi de vizual prezent în cinematografia anilor \'80 - începutul anilor \'90. ”Metroul”, ”Marele albastru” şi ”Nikita” sunt considerate exemple ale acestei şcoli stilistice, care preferă stilul substanţei şi spectacolul poveştii. În ultimii ani, Besson a scris şi a produs nenumărate filme de acţiune, precum seriile ”Taxi” şi ”Curierul” şi peliculele ”Sărutul Dragonului” şi ”Dresat pentru a ucide”, ambele cu Jet Li. Cel mai recent film al său, ”Malavita”, un film despre mafie, cu Robert De Niro, Michelle Pfeiffer şi Tommy Lee Jones în distribuţie, va fi lansat în acest an.

PROLIFICĂ Prin acest rol, Scarlett Johansson rămâne în domeniul filmelor de acţiune. Actriţa americană, interpreta personajului Black Widow din filmele ”Răzbunătorii / The Avengers” şi ”Iron Man 2”, va începe să filmeze pentru ”Lucy” după încheierea filmărilor de la ”Captain America: The Winter Soldier”. Scarlett Johansson a încheiat de curând filmările pentru lungmetrajul ”Under The Skin”, de Jonathan Glazer şi va juca rolul actriţei Janet Leigh în pelicula ”Alfred Hitchcock and the Making of Psycho”, un film despre realizarea horror-ului clasic ”Psycho” de către legendarul regizor, care va fi interpretat de Anthony Hopkins. Scarlett Johansson s-a remarcat la vârsta de 12 ani, jucând alături de Robert Redford în filmul ”Îmblânzitorul de cai / The Horse Whisperer”, în 1998. După acel rol, Scarlett Johansson a devenit o actriţă de prim rang la Hollywood, a primit patru nominalizări la Globul de Aur şi a câştigat un premiu Tony pentru evoluţia sa din piesa de pe Broadway ”A View from A Bridge”, s-a remarcat în filme precum ”Rătăciţi printre cuvinte / Lost in Translation”, pentru care a câştigat premiul BAFTA, dar şi ”Fata cu cercel de perlă”, ”Cântec de iubire”, ”Match Point”, ”Jurnalul unei dădace”, ”Vicky Cristina Barcelona” şi ”Cealaltă moştenitoare Boleyn”.