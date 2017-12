Scarlett Johansson, refuzată de Şcoala de Film de la New York

Scarlett Johansson a debutat la nouă ani în cinematografie, dar până atunci a fost convinsă că nu are nicio şansă să îşi îndeplinească visul de a deveni actriţă, după ce a fost respinsă de o agenţie de căutare de talente. Copila făcuse cunoştinţă cu un agent prin unul dintre colegii de clasă ai fratelui său, dar acesta nu a văzut în ea niciun potenţial de actriţă şi a refuzat-o categoric. „Fratele meu juca baseball şi eu urmam cursuri de actorie, muzică şi dans. Era cineva în clasa fratelui meu mai mare care apăruse în câteva reclame şi în piese de teatru. Mama m-a dus la agentul acelui băiat, dar nu a vrut să mă ajute. Mi-a spus că nu am suficient talent. Am fost distrusă. Am crezut că acela va fi sfârşitul pentru mine”, a povestit, amuzată, Scarlett Johansson. A debutat însă pe marile ecrane la vârsta de nouă ani, în rolul fiicei lui John Ritter în comedia din 1994 „North”. Acest rol a fost urmat şi de altele ce au fost bine primite de critici, dar şi de public, în producţii precum „Manny & Lo”, în 1996, sau „The Horse Whisperer / Îmblânzitorul de cai”, din 1998

Scarlett Johansson a fost apoi atât de solicitată încât şi-a neglijat studiile şi nu a reuşit să urmeze cursurile Şcolii de Film din cadrul Universităţii din New York. „Am luat doar 1.080 de puncte la testul de admitere la facultate, ceea ce însemna destul de puţin. Probabil că motivul a fost că nu am răspuns la jumătate dintre întrebările de matematică. Aşa că nu am intrat la Şcoala de Film de la New York. Încă mai păstrez scrisoarea de respingere”, a mai povestit actriţa.