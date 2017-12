Scarlett Johansson şi Ryan Reynolds s-au despărţit

Veste şoc pentru fanii lui Scarlett Johansson şi Ryan Reynolds. Deşi au fost declaraţi rând pe rând cele mai sexy persoane la categoria VIP, iată că acest lucru nu a fost de ajuns pentru ca aceştia să rămână împreună. Cei doi doi actorii au decis să se separe după numai doi ani de căsnicie. „După o apreciere lungă şi grijulie din ambele părţi, am decis să punem capăt mariajului nostru. Am intrat în relaţia noastră cu dragoste şi tot cu dragoste şi blândeţe o părăsim. Deşi nu aşteptăm intimitate, categoric o vom aprecia”, se arată în comunicatul dat de pereche. Potrivit surselor, cea care a iniţiat despărţirea a fost Scarlett Johansson. Actriţa a început să vâneze un apartament în New York şi în prezent se află în vacanţă în Jamaica cu câteva prietene.

Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna septembrie 2008, în Vancouver, iar la ceremonie au participat doar prietenii apropiaţi şi familia actorului canadian. Aparent, Scarlett Johansson, în vârstă de 26 de ani, a fost foarte supărată că soţul său, cu opt ani mai mare, a evitat să se prezinte la o serie de evenimente mondene la care prezenţa ei în centrul atenţiei, ceea ce a făcut-o suspicioasă cu privire la adevăratele lui sentimente pentru ea. Până la separare şi divorţ nu a mai fost decât un pas.