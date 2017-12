Scarlett Johansson vrea să îşi lanseze al doilea album

Actriţa americană de 23 de ani a declarat că intenţionează să înregistreze cel de-al doilea album al său după “Anywhere I Lay My Head”, lansat în primăvara lui 2008, noul material urmînd să conţină şi piese originale, dar şi coveruri ale unor piese de Leonard Cohen. Albumul de debut al actriţei “Anywhere I Lay My Head”, a conţinut zece coveruri după piese ale lui Tom Waits şi o melodie originală, iar părerile criticilor au fost împărţite. Scarlett Johansson a declarat că pentru al doilea album este tentată să îşi compună singură piesele, iar această declaraţie a actriţei americane a făcut ca mass-media de profil să spună că sursa ei de inspiraţie va fi căsătoria ei cu actorul Ryan Reynolds, fostul logodnic al cîntăreţei Alanis Morissette. “Nu cred că va fi un album de coveruri, va fi mai degrabă un proiect în care va trebui să mă implic foarte mult”, a declarat Scarlett Johansson. Actriţa a realizat deja o astfel de încercare în trecut, cînd a compus singură piesa “Song For Jo” de pe albumul “Anywhere I Lay My Head”.