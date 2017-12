În politică, scaunul reprezintă ţinta principală a parveniţilor şi haimanalelor de partid. Trasul scaunului de sub fundul titularului pare a fi o glumă proastă. La prima vedere, aşa pare, dar este mult mai mult de atît! Pentru parvenitul politic, incluzîndu-l aici şi pe traseistul de performanţă, scaunul este ţinta sa preferată. Nu scaunul în sine, ca mobilier, ci funcţia. În concepţia sa, funcţia doboară scaunul. Asistăm pe la diverse congrese sau lansări de candidaţi, pe post de rachetă, la numeroase momente specifice comicului de situaţie. Se întîmplă ca un şmecher de partid să rămînă fără scaun în prezidiu. Semn rău! Alţii, oarecum distraţi, se aşează în gol, situaţie în care cad cu ghetele în sus. Episoadele de acest gen sînt gustate de public. Politicienii sînt maeştrii desăvîrşiţi în pantomimă. În definitiv, Stan şi Bran sînt nemuritori! Nu spun că mimează la cote performante grija faţă de naţiune. Nu mai amintesc de faptul că, în ultima vreme, s-au înmulţit pocăiţii care stau smeriţi în faţa altarului. Aştia nu-i mişti nici dacă îi pici cu ceară. Au învăţat că trebuie să stea smeriţi şi neclintiţi pînă trec alegerile. Mă întorc la povestea cu scaunul. Deunăzi, un şmecher al politichiei a rămas în aer. Concret, fără scaun. Cînd nu ai scaun normal, te adresezi unui medic. Domnul în cauză s-a răstit la conducerea partidului. Deşi se crede mai mare decît poate duce, a fost invitat, în termeni colegiali, desigur, să părăsească prezidiul. Domnul în cauză, talentat la fiţe şi gesturi de partid, a mimat că stă pe scaun. S-a pus ca pe o oliţă şi şi-a întins picioarele pe sub masă. Nu i-a ţinut figura, fiind convins să iasă din sală fără gemete şi fără lopăţelele din dotare. Domnul în cauză este cunoscut ca un mare vînător de scaune. Mai nou, se visează şef de partid şi lider autoritar. În repetate rînduri, a încercat să-l deposedeze pe titular de scaunul din dotare. Ca să-şi atingă scopul, joacă teatru în stil mare. E precum vulpea. Chiar dacă strugurii îi par prea acri, se gudură pe lîngă scaun. Se alintă pe lîngă titular. Încearcă să-i adoarmă vigilenţa, jurîndu-i credinţă eternă. E ca un motan în călduri. Se freacă permanent de scaunul mult dorit. Se atinge cu grijă de picioarele sale de lemn, mimînd frecţia cu spirt. Toarce ca un pervers la pieptul titularului, după care, atunci cînd prinde momentul prielnic, se transformă în şarpe. Titularul scaunului nici nu prinde de veste că are un şarpe la pieptul lui. Poftitorul de funcţii de conducere are o imaginaţie zglobie. Ca să treacă puntea, pentru a se agăţa de scaunul mult dorit, face tot felul de tumbe. Este convins că, procedînd în acest fel, devine credibil. Dacă se urcă pe scaun, profitînd de naivitatea titularului, greu îl mai dai jos! Doamne, dacă l-aţi vedea cum face pe modestul! Ţipă peste tot tare şi gălăgios: Eu nu vreau să fiu preşedinte! Aiurea. Să-l auziţi cum ţopăie ca din gură de şarpe. Nu vreau să fiu preşedinteeee! După ce este înscăunat, e în stare să schimbe Constituţia ca să rămînă veşnic pe funcţie!