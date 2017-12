SCC Berlin este lider în Bundesliga

CVM Tomis Constanţa va susţine în luna noiembrie cele două meciuri contând pentru primul tur din cadrul Cupei CEV la volei masculin, ediţia 2010-2011. Adversara din 16-imi de finală a constănţenilor este echipa germană SCC Berlin, iar primul joc va avea loc în deplasare, pe 17 noiembrie, de la ora 20.30. Returul va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, tot de la ora 20.30, pe 24 noiembrie. SCC Berlin a terminat pe locul 4 în ediţia trecută a campionatului german, sezonul regulat, apoi a pierdut în semifinalele play-off-ului în faţa campioanei VfB Friedrichshafen (0-3 scor general). În ediţia trecută din GM Capital Challenge Cup, formaţia din capitala Germaniei a ajuns până în Final Four şi s-a clasat pe locul 3. Echipa berlineză este antrenată de australianul Mark Lebedew şi are în lot cinci germani plus stranieri din Cehia (2), Letonia (2), Serbia, Canada, SUA şi Cuba. Au plecat în vară internaţionalul bulgar Krasimir Gaydarski, olandezul Allan van de Loo, germanii Malte Holschen şi Jaromir Zachrich şi au venit Felix Fischer (internaţional german, revenit de la Paris Volley după un sezon), Scott Touzinsky (IBB Istanbul), Mark Dodds (revenit de la Knack Roeselare după un sezon), Viktors Korzenevics (internaţional leton, Unicaja Almeria) şi Sebastian Krause (fost internaţional german, Netzhoppers KW).

În cele patru etape desfăşurate până acum din campionatul german, SCC Berlin a reuşit patru victorii: 3:0 acasă cu Netzhoppers KW, 3:1 în deplasare cu EnBW TV Rottenburg, 3:0 acasă cu RWE Volleys Bottrop şi 3:1 în deplasare cu CV Mitteldeutschland. Berlinezii conduc în Bundesliga, dar cele mai bune echipe din campionatul trecut, VfB Friedrichshafen şi Generali Haching, au jucat până acum numai două partide. Formaţia standard utilizată în aceste patru etape se prezintă astfel: Skach - Spirovski (Fuchs), Fischer (Galandi), Korzenevics, Hidalgo (Touzinsky), Smedins, Krystof-libero. Canadianul Dodds s-a accidentat la genunchi în timpul sezonului trecut, când a jucat în Belgia, a fost operat şi acum este în faza de recuperare, nefiind trecut în lotul pentru Cupele Europene.

Lotul echipei SCC Berlin

1. Sebastian FUCHS (GER) universal (2,03 m, 24 ani)

2. Scott TOUZINSKY (USA) extremă (2,00 m, 28 ani)

3. Mark DODDS (CAN) extremă (1,98 m, 27 ani)

4. Aleksandar SPIROVSKI (SRB) universal (2,03 m, 32 ani)

5. Jaroslav SKACH (CZE) coordonator (1,94 m, 35 ani)

6. Felix FISCHER (GER) centru (2,03 m, 27 ani)

7. Viktors KORZENEVICS (LAT) centru (2,03 m, 24 ani)

8. Janis SMEDINS (LAT) extremă (1,90 m, 23 ani)

9. Ricardo GALANDI (GER) centru (2,01 m, 21 ani)

10. Christoph SCHWARZ (GER) coordonator (1,91 m, 24 ani)

11. Martin KRYSTOF (CZE) libero (1,79 m, 28 ani)

12. Sebastian KRAUSE (GER) extremă (2,03 m, 21 ani)

13. Salvador HIDALGO (CUB) extremă (1,95 m, 24 ani)

Antrenor principal: Mark LEBEDEW (AUS)