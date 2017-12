Scenă de Caragiale în Parlament, la votul privind redefinirea „familiei“

03:28:19 / 29 Martie 2017

Daca asa ramane legea,felicitari!

Adica familia sa fie cea traditionala,din barbat+femeie.Simpatizantul si ocrotitorul delfinilor, poponarilor si lgbt, Cernea,ala cu parul lung,sper ca a inteles in sfarsit dorinta poporului.Sa ne lase in pace el si cu Vischi,presedintele homosexualilor din asociatia Mozaic.Si sa nu-si inchipuie ca vor infia vreodata copiii romanilor sa-i creasca asa zisele " familii de gay".Care vrea familii de-astea sa se care in alta parte.