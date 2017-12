Scenarişti, regizori şi producători de scurt-metraje, sunteţi aşteptaţi la concurs!

Programul MIDPOINT INTENSIVE a lansat apelul pentru înscrieri la cea de-a șasea ediție adresată scenariștilor, regizorilor și producătorilor cu proiecte de scurt-metraj în dezvoltare. Patru scenarii de scurt-metraj vor fi selectate, pentru a fi rescrise în cadrul a trei zile de workshop creativ sub îndrumarea trainerului internațional Csaba Bollok.

Programul este organizat în colaborare de către MIDPOINT Central European Script Center (FAMU) și CineMAiubit ISFF (UNATC).

Toate materialele necesare pentru înscriere trebuie trimise în limba engleză la adresa de e-mail minimidpoint@gmail.com până pe 26 noiembrie 2017: descrierea proiectului într-o pagină (titlu, logline, synopsis); scenariul scurt-metrajului (PDF); o scurtă scrisoare de intenție a scenaristului; CV sau biografie succintă pentru fiecare membru a echipei; Opțional - moodboard, materiale vizuale.

Tema generică a acestui an este „Revolutions”, participanții fiind invitați să o exploreze conceptual, având însă libertate deplină în a o interpreta.

Condiții de eligibilitate:

- echipe de scenarist + regizor (opțional) + producător (opțional), în cadrul cărora cel puțin un membru al echipei este român.

MIDPOINT INTENSIVE încurajează înscrierea studenților cu specializare cinematografică, însă pentru această ediție deschide apelul tuturor celor care au proiecte scurte în dezvoltare. MIDPOINT INTENSIVE poate facilita cazare pentru participanții care nu locuiesc în București, în limita locurilor disponibile. Participarea în cadrul programului este gratuită.

Anul acesta, MINDPOINT INTENSIVE va avea loc între 6-8 decembrie 2017, în parteneriat cu Midpoint Central European Script Center.

Cele patru proiecte de scurt-metraj selectate vor fi instruite de trainerul internațional Csaba Bollok. Bollok este scenarist, regizor și trainer al Midpoint Central European Script Center. A absolvit Hungarian Academy of Film and Drama în anul 1994, după o carieră în film independent. A studiat cinema în Statele Unite și a creat filme în cadrul legendarului studio Bela Balazs. Primul lung-metraj, „North by North“ (1999) a fost premiat cu Hungarian Filmcritics' Prize. „Iska's Journey“ (2007) a câștigat Marele Premiu în cadrul Hungarian Film Week și a avut premiera mondială la Berlinale. În prezent, Bollok dezvoltă două proiecte cinematografice și este profesor în cadrul Eszterházy Károly College, Moving Image Department.

MIDPOINT INTENSIVE a debutat ca primul workshop intensiv pe dezvoltare de scenarii de scurtmetraj din România (inițial denumit miniMIDPOINT), având loc în fiecare an, în București, în timpul festivalului internațional de film studențesc CineMAiubit. Până în prezent au fost dezvoltate în cadrul programului mai mult de 15 scenarii de scurt-metraj. Scurt-metrajele rezultate au fost selectate în cadrul a numeroase festivaluri de film sau au fost nominalizate în cadrul unor evenimente naționale de profil precum Premiile Gopo. Dintre scurt-metrajele finalizate amintim: „Mâine, Bach“, regizat de Mihnea Ciorică, scris de Diana Voinea, „In The Sidecar“, regizat de Mircea Bobina, scris de Ion Bordian, „One More Night“, scris de Cezar Valentin, regizat de Vittoria Citerni di Siena.

Programul este facilitat de către Ioana Mischie (coordonator), în prezent bursieră Fulbright în cadrul University of Southern California, School of Cinematic Arts, și de către Emil Cătălin Vasilache (producător al workshop-ului), student al secției Comunicare Audio-Vizuală a UNATC. Blog: http://minimidpoint.tumblr.com/.