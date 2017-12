Scenariştii americani au ajuns la un acord cu marile studiouri din SUA

Sindicatul Producătorilor Americani şi Sindicatul Scenariştilor Americani au ajuns la un acord care permite încheierea grevei ce a paralizat Hollywood-ul timp de aproape trei luni. “S-a ajuns la un acord care a fost parafat cu o strîngere de mînă”, a declarat preşedintele studiourilor Disney, Michael Eisner, fără a da detalii despre termenii acestei înţelegeri. Scenariştii americani par satisfăcuţi de rezultatul negocierilor şi urmează să se întoarcă la masa de scris. În urmă cu două săptămîni, după aproape trei luni de grevă şi o lună jumătate de tăcere, Sindicatul Producătorilor Americani (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) şi Sindicatul Scenariştilor Americani (Writers Guild of America, WGA) au reluat discuţiile.

Scenariştii de film şi televiziune de la Hollywood au intrat în grevă pe 5 noiembrie, după ce negocierile cu AMPTP, cu privire la drepturile de autor asupra operelor lor, au eşuat. Conflictul a paralizat o mare parte din sectorul audiovizual american. Greva a afectat ceremonia Globurilor de Aur, pe 13 ianuarie, redusă la o simplă conferinţă de presă. În lipsa unor scenarii, numeroase seriale de televiziune de succes, precum “LOST – Naufragiaţii”, “Anatomia lui Grey”, “Neveste disperate” sau “24 de ore”, dar şi filme cu buget mare au fost întrerupte pe timp nelimitat. Încheierea acestei greve ar trebui să permită desfăşurarea în bune condiţii a galei premiilor Oscar, programată pe 24 februarie.