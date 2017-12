Scenariştii americani se întorc la lucru

Sindicatul Scenariştilor Americani a aprobat, duminică, un acord cu Sindicatul Producătorilor Americani ce permite încheierea grevei care a paralizat Hollywood-ul timp de aproape trei luni. Noul contract încheiat prevede creşteri salariale de 3% pe an, dublarea tranşei din drepturile de autor care le revin scenariştilor pentru filmele şi serialele vîndute pe Internet. Dacă producţiile sînt difuzate gratuit pe Internet, scenariştii vor primi o sumă fixă de 1.200 de dolari pe an, apoi 2% din totalul veniturilor încasate de distribuitori în cel de-al treilea an.

Cei 12.000 de membri ai Sindicatului Scenariştilor Americani vor fi invitaţi să se pronunţe asupra acestui acord în cursul unei sesiuni de votare organizată la începutul acestei săptămîni, pentru a aproba definitiv decizia. Ţinînd cont de susţinerea generală de care s-a bucurat acordul, ai cărui termeni au fost prezentaţi sîmbătă, scenariştii sînt aşteptaţi să se întoarcă, miercuri, la mesele de lucru pentru a pune capăt celui mai serios conflict social din industrie din ultimele decenii.

Scenariştii de film şi televiziune de la Hollywood au intrat în grevă pe data de 5 noiembrie, după ce negocierile cu Sindicatul Producătorilor Americani, cu privire la drepturile de autor asupra operelor lor, au eşuat. S-a reclamat mai ales un control mai mare asupra drepturilor de autor în ceea ce priveşte difuzarea operelor lor pe telefoane mobile sau mp3 playere. S-a cerut un procentaj mai mare şi din drepturile de autor asupra operelor difuzate pe DVD şi extinderea tarifelor sindicale şi a avantajelor sociale asupra reality show-urilor. De cealaltă parte, Sindicatul Producătorilor Americani considera că aceste platforme nu sînt deocamdată rentabile.

Conflictul a paralizat o mare parte din sectorul audiovizual american, provocînd pierderi de sute de milioane de dolari. Greva a afectat ceremonia Globurilor de Aur, pe 13 ianuarie, redusă la o simplă conferinţă de presă. În lipsa unor scenarii, numeroase seriale de televiziune de succes, precum “LOST – Naufragiaţii”, “Anatomia lui Grey”, “Neveste disperate” sau “24 de ore”, dar şi filme cu buget mare au fost întrerupte pe timp nelimitat. Încheierea acestei greve ar trebui să permită desfăşurarea în bune condiţii a galei premiilor Oscar, programată pe 24 februarie.