Scenaristul american Doug Wright, la Constanţa

Cunoscutul scenarist american Doug Wright a vizionat, ieri, pentru prima dată, o piesă de teatru jucată de actorii constănţeni. Aflîndu-se în România pentru a participa, la Bucureşti, la o întîlnire între regizori şi dramaturgi americani şi cronicari de teatru români, Doug Wright a fost invitat de directorul Teatrului Naţional Constanţa, Beatrice Rancea, să urmărească o piesă pusă în scenă de teatrul constănţean. Scenaristul, care colaborează cu importante companii producătoare de film din Statele Unite ale Americii, a avut ocazia să vadă spectacolul de teatru-dans "Dulceamar". "Sînt foarte impresionat de calitatea pieselor de teatru de aici. Ca regizor, Beatrice Rancea are o imaginaţie bogată şi o sensibilitate teatrală aparte", a precizat Doug Wright după vizionarea spectacolului.

Scenaristul Doug Wright este profesor al Tisch School of Arts din New York şi este deţinătorul premiului Pulitzer pentru dramă, cîştigat în anul 2004. De asemenea, piesa sa "I Am My Own Wife" a fost nominalizată la premiile Golden Globe. Doug Wright este cunoscut publicului din România şi ca scenarist al spectacolului de teatru "Marchizul de Sade".