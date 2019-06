Scenariul de carte al unui român mobilizează armata și Serviciile Ucrainei?!

19:54:49 / 03 Iunie 2019

e plin internetul de scenarii de lupta

Pe youtube sint o multitudine de scenarii de razboi(clasic, nuclear, etc ... inclusiv latura economica), iar datele de multe ori par actualizate (intuiesc din surse publice). Tari contra tari, aliante contra aliante(posibile sau imaginare). Pina la urma si eu sau oricine poate sa faca orice mizgileala, dar pina la fapta e cale lunga. Nu vad nimica rau in faptul de te gindii la ceva, eventual chiar si postind public unele idei(fara a eluda cadrul legal ... sau incita la) pai cam asta fac si minunatii geostrategi. Desi nu am vazut filmul respectiv, cel mult eu l-as clasifica la amuzament.(exact ce vad ca a zis si autorul: fictiune)