Schachner admite existenţa unui acord la meciul Germania - Austria, din 1982

Fostul atacant austriac Walter Schachner a recunoscut, în ediţia de ieri a cotidianului “Bild”, existenţa unui “acord” la “meciul ruşinii” de la Campionatul Mondial din 1982. Partida Germania - Austria s-a încheiat cu scorul de 1-0, care s-a soldat cu accederea celor două echipe în turul secund, în dauna Algeriei. “Acordul a fost făcut la pauza meciului de cîteva vedete din fiecare echipă. Nu am participat. Am auzit prima oară de el atunci cînd m-am plîns antrenorului că nu primesc nicio minge”, a declarat Schachner, acum în vîrstă de 49 de ani şi actual antrenor al formaţiei Munchen 1860. Un alt participant la meci, fundaşul austriac Bernd Krauss, a explicat că nu a fost nevoie de niciun acord, cele două echipe fiind conştiente de consecinţe în cazul în care scorul rămînea neschimbat. “Nu a fost nevoie de un acord. Era clar în teren. La 1-0, am început să facem socotelile şi am început pasele înapoi”, a declarat Krauss.

Marţi, fostul fundaş german Hans-Peter Briegel a dezminţit că echipele ar fi avut un acord pentru a obţine calificarea. “La 1-0, a existat un fel de pact de neagresiune deoarece ambele două echipe ştiau că sînt calificate. Era ca un acord tacit într-un moment al meciului. Acest lucru se întîmplă în cursul competiţiilor în mai multe sporturi. Însă nu ştiu nimic de un acord”, a spus Briegel. De altfel Krauss şi-a amintit că “doar Briegel şi Schachner au încercat să accelereze jocul”. “Toţi ceilalţi se întrebau: Ce se întîmplă cu ei?“. Meciul dintre Germania şi Austria a creat un enorm scandal la CM din Spania 1982. Cele două echipe, calificate datorită acestui rezultat, au “plimbat mingea” după ce Horst Hrubesch a marcat în minutul 11.