Schelet de dinozaur... descoperit pe plaja din Constanţa!

16 copii cu vîrste cuprinse între 2,5 şi opt ani, aflaţi sub coordonarea reprezentanţilor Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) şi ai centrului educaţional Fastrackids au descoperit, ieri, pe plaja din zona Pescărie, din Constanţa, mai multe schelete de dinozaur Tirex. „Fastrackids desfăşoară în această vară mai multe activităţi printre care “Savanţi tineri, oase bătrîne“, acţiune în cadrul căreia am scos copii pe plajă, iar ei au descoperit mai multe oase de dinozaur pe care noi le-am îngropat. CMSN a răspuns solicitării noastre şi ne-a sprijinit în organizarea acestei acţiuni care este foarte importantă pentru cei mici. În programul Fastrackids, la diferitele activităţi participă zilnic aproximativ 15 copii. Unul dintre obiectivele principale ale Fastrackids este tocmai transferul de cunoştinţe în practică. Avem multe astfel de activităţi, iar copiii sînt foarte entuziasmaţi“, a declarat Melina Iordache, coordonatorul centrului Fastrackids, un centru educaţional, un program de educaţie îmbogăţită care se adresează copiilor între 2,5 şi opt ani. La rîndul său, biologul CMSN Angelica Curlişcă a declarat că instituţia pe care o reprezintă a continuat prin această acţiune proiectul “În căutarea unui dinozaur“, început în urmă cu un an şi derulat în colaborare cu reprezentanţii Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ din Bucureşti. “De la acea acţiune avem mulajul de dinozaur Tirex ş am considerat că pentru cei mici este foarte interesant să îl descopere de această dată, nu în curtea Delfinariului sau în curtea şcolilor, ci pe plajă. Ne bucurăm că le-a plăcut celor mici şi, cine ştie, poate, mai tîrziu, o parte dintre ei se vor gîndi să devină paleontologi. Este o activitate în care încercăm să îmbinăm ştiinţa şi felul în care un copil de această vîrstă să poată acumula cîteva noţiuni, pentru că mulţi dintre ei ştiu despre existenţa dinozaurilor din desenele animate. Încîntarea lor este maximă şi încercăm să-i atragem în lumea ştiinţei prin aceste activităţi în aer liber“, a declarat Angelica Curlişcă.