Schelet descoperit într-un bazin

O descoperire terifiantă a fost făcută, ieri dimineaţă, la marginea comunei Agigea. Un localnic, Constantin Chitic, a alertat autorităţile după ce în interiorul unui bazin de beton al fostului sistem de irigaţii a observat un cadavru. „Mergeam pe drumul de pământ când am auzit un zgomot ca şi cum s-ar fi rupt un băţ în interiorul bazinului. Iniţial am crezut că este vreun animal înăuntru, dar totuşi am zis să verific. Când m-am apropiat şi m-am uitat printr-o spărtură de la baza acestuia am văzut scheletul unui om, aşezat ca şi cum ar sta în şezut. După îmbrăcăminte cred că este aici din iarna trecută. Cred că s-a adăpostit de frig şi a murit. Această zonă nu este circulată şi cred că de asta nu a fost găsit până acum. Din ce mai ştim noi, nu cred că este cineva din zonă“, a declarat Constantin Chitic.

TREI IPOTEZE Pentru scoaterea cadavrului a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“. În zonă au ajuns şi criminaliştii care, în urma cercetărilor efectuate împreună cu lucrătorii Secţiei 1 de Poliţie Rurală, au stabilit că victima este Mircea Gâlcă, de 45 de ani. Oamenii legii spun că acesta locuia în cartierul din zona Sanatoriului din Agigea şi că era cunoscut cu multiple afecţiuni medicale. Mai mult, el a fost văzut pentru ultima dată în viaţă la începutul lunii decembrie. Dispariţia bărbatului nu a fost semnalată pentru că bărbatul nu are nicio cunoştinţă sau rudă. Osemintele au fost transportate la Morga Cimitirului Central în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor morţii. Poliţiştii spun că, pe lângă cele două ipoteze din acest caz - o posibilă crimă şi decesul survenit din cauza frigului, iau în calcul şi o posibilă sinucidere având în vedere că în buzunarele bărbatului a fost găsită o pungă cu otravă pentru şobolani.