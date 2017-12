„Schimb de case” pentru copiii din centrele de plasament

Pentru majoritatea copiilor, vacanţa de vară înseamnă, dintotdeauna, plecarea în tabără la munte sau la mare, depinde de preferinţe, în concediu cu părinţii sau „la ţară”, la bunici. Chiar dacă nu pot pleca împreună cu părinţii în concediu sau nu-şi pot petrece vacanţele la bunici, copiii aflaţi în centrele de plasament de pe raza judeţului Constanţa se pot bucura de tabere la munte. „La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa (în subordinea căreia se află centrele de plasament de la nivelul judeţului nostru – n.r.) sunt încheiate protocoale de colaborare cu direcţii din alte judeţe, proiectul purtând denumirea de „Schimb de case”. Mai exact, în fiecare vară, pe perioada vacanţei, grupuri de copii de la noi pleacă în centre de plasament din judeţe de la munte, iar un număr similar de copii de la centrul respectiv vin la Constanţa. Grupurile sunt însoţite de personal din cadrul centrelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea. Printre centrele ai căror copii beneficiază de acest protocol se numără şi Centrul „Delfinul”, din Agigea, unde se află, în prezent, un grup de 35 de copii de la Centrul de plasament din Orlat, judeţul Sibiu. Micuţii, însoţiţi de educatoarea Eugenia Milia, coordonatorul grupului, au sosit pe 19 august şi se vor întoarce acasă pe 2 septembrie. „Este prima dată când vin la mare. Îmi place foarte mult aici. Am avut multe activităţi interesante. În fiecare zi am făcut ceva nou şi nu am avut timp să ne plictisim. Am fost la Delfinariu, la Acvariu şi în multe alte locuri frumoase de vizitat din Constanţa, dar şi din Mamaia”, povesteşte Emanuel, de 12 ani. Copiii au fost extrem de încântaţi şi de turul litoralului.

ACCES GRATUIT Colaborarea dintre Centrul „Delfinul” şi cel din Orlat durează din 1994, potrivit şefului centrului constănţean, Ana Grecu. Ea a adăugat că, mulţumită înţelegerii de care a dat dovadă conducerea Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (în subordinea căruia se află Delfinariul, Acvariul, Planetariul etc.), copiii care vin la mare au acces gratuit în aceste obiective turistice. „În tabăra de la mare vin copiii care au avut cele mai bune rezultate la învăţătură. Este un premiu pe care îl oferim micuţilor merituoşi. Pentru ceilalţi copii organizăm schimburi cu alte centre din ţară, în aşa fel încât să beneficieze toţi de tabere”, a spus Eugenia Milia. Cel mai aşteptat eveniment al taberei a fost, pentru micuţii din Sibiu, vizita de ieri de la Aqua Magic. Au plecat spre parcul de distracţie acvatic cu sufletul la gură, pentru ei această distracţie fiind cu adevărat de neuitat.

PE LÂNGĂ CENTRUL DIN SIBIU, CENTRUL „DELFINUL” DIN CONSTANŢA COLABOREAZĂ ŞI CU CENTRE DIN GURA HUMORULUI, SUCEAVA ŞI RUPEA

„Centrul nostru adăposteşte 70 de copii. În prezent, 35 de copii se află în Sibiu, urmând să se întoarcă pe 2 septembrie. Până acum au fost organizate alte două tabere: un grup de 30 de copii a plecat la Gura Humorului şi alţi 30 la Rupea, în Braşov. Copiii care au rezultate foarte bune atât la şcoală cât şi la nivelul activităţilor desfăşurate în cadrul centrului au posibilitatea de a pleca în două tabere”, a spus Ana Grecu. Ceea ce este demn de menţionat este faptul că, la sfârşitul vacanţei de vară, criteriile pentru evaluarea rezultatelor pentru vara viitoare sunt stabilite de copii, împreună cu educatoarele din cadrul centrului. „În timpul taberei de la Braşov am fost şi la carnavalul de la Sighişoara. Mi-a plăcut foarte mult, erau cavaleri şi domniţe. Şi am mai fost şi în tabără în Suceava, unde am vizitat mănăstirile din zonă”, a povestit Roxana, de 12 ani, unul dintre copiii din Centrul „Delfinul” care a beneficiat de două tabere, mulţumită rezultatelor obţinute.