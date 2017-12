Schimb de experienţă cu specialişti spanioli!

Profesorii şi elevii Liceului Teoretic „George Călinescu” sunt parte în derularea unui proiect Comenius. Potrivit directorului liceului, prof. Elena Crăcea, în perioada 29 - 30 ianuarie a avut loc la Deiro, Spania, cea de a doua întâlnire din cadrul proiectului Comenius 2013 - 2015 „Trigger teachers and learners by including new skills and internationalisation in the educational programme for secondary education”, la care au participat profesori. Unitatea şcolară din Constanţa derulează proiectul alături de mai multe instituţii de învăţământ din cinci ţări, printre care şi Germania. Gazda întâlnirii a fost unitatea şcolară „Politeknika Kastigia Txorierri” din Deiro. Pe agenda întâlnirii au figurat aspecte legate de site-ul proiectului (www.trigger-project.org) şi de realizarea viitoarelor materiale publicitare care vor promova proiectul şi rezultatele sale. În cadrul întâlnirii, partenerii au prezentat rapoartele naţionale bazate pe rezultatele unor interviuri şi chestionare elaborate de profesori de la Universitatea „Julius Maximilians“ din Würzburg, Germania. În plus, autorii rapoartelor naţionale au studiat şi legislaţia din domeniul educaţiei referitoare la aspecte legate de internaţionalizare şi de pregătire a elevilor pentru mobilităţi la nivel european. Rapoartele naţionale vor constitui punctul de plecare pentru un raport internaţional, care va fi întocmit de partenerii din Germania. Recomandările sintetizate în raport vor sta la baza ghidului pentru profesori ce va fi realizat în cadrul proiectului. Ghidul va fi tradus în cele cinci limbi ale ţărilor participante şi în engleză şi va putea fi consultat şi descărcat de pe site-ul proiectului. Următoarea întâlnire va avea loc între 13 şi 16 mai 2014 şi va fi găzduită de Liceul Teoretic „George Călinescu”.