Schimb de „tabere”: de la Şomaj, la Sănătate

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa are, începând de ieri, un nou director. Liberalul Dragoş Poteleanu a intrat, ieri, în posesia Ordinului nr. 650/20.09.2012 de numire, cu delegaţie, pe funcţia de conducere a instituţiei. Astfel, Poteleanu a făcut o mare schimbare în domeniile de activitate, el ocupând, până în aprilie 2009, funcţia de director al Direcţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Constanţa şi, din 2010, cea de director adjunct al instituţiei similare din Hunedoara. La CJAS Constanţa, Dragoş Poteleanu a preluat funcţia pe care a deţinut-o, până luna trecută, fostul director, pedelistul Daniel Learciu. În toată această perioadă de tranziţie, activitatea CJAS Constanţa a rămas în grija directorului economic, Marinel Ciobanu. Sosirea lui Poteleanu la conducerea CJAS Constanţa vine într-o perioadă destul de tulbure, conturile instituţiei fiind blocate din cauza unei datorii de aproape patru milioane de euro către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Banii provin din servicii medicale efectuate de spital, în 2002 şi 2003, peste valoarea contract încheiat cu CJAS Constanţa. „În această perioadă, cea mai mare preocupare va fi rezolvarea problemei legate de datoria către Spitalul de Urgenţă şi deblocarea conturilor instituţiei noastre. Dar, am preluat conducerea Casei cu gânduri pozitive, mai ales că aici am găsit o echipă de profesionişti care a condus, de fapt, Casa foarte bine. În ceea ce priveşte echipa, nu voi face nicio schimbare”, a declarat noul director al CJAS Constanţa, Dragoş Poteleanu.