Schimbare de linii în PNL Constanța. 100% oameni noi pentru Camera Deputaților

11:14:44 / 25 Octombrie 2016

sunt de rasul curcilor

Prezentarea de mai sus seamana izbitor cu CV ul lui Oprea, toti sunr rotunzi , toti sunt frumosi, dar in fapt sunt toti rude si apopiati ai lui Dragomir, care a facut un pas in spate si in loc de un mandat acum area 4 maimutoi pe mana, care habar nu au pe ce lume traiesc si ce cauta in polititca din Constanta.....pentru prima data dupa 20 de ani in mod sigur nu voi vota PNL ul ....pacat