Schimbare de locaţie pentru concertul Anathema

Concertul pe care trupa Anathema urmează să îl susţină la Bucureşti, pe 19 noiembrie, va avea loc în clubul The Silver Church, fiind mutat de la Arenele Romane, după cum informează organizatorii, ARTmania. Concertul Anathema va fi deschis de Petter Carlsen, care va fi acompaniat de o parte a membrilor celebrei formaţii.

Ultimele bilete la eveniment costă 85 de lei în avans şi 90 de lei în ziua evenimentului şi sunt disponibile în reţeaua librăriilor Cărtureşti, a magazinelor Germanos şi online, pe shop.artmania.ro, eventim.ro şi myticket.ro.

Anathema vine din celebrul Liverpool, oraş britanic ce a dat rock-ului mondial multe nume care au intrat în istoria genului. Alături de nume ca Paradise Lost şi My Dying Bride, Anathema a jucat un rol important în dezvoltarea sound-ului death/ doom şi gothic metal.

Începând cu albumul \"Etheric\", trupa se distanţează de curentul death/ doom, optând pentru un sound mai melodic şi anunţându-şi tranziţia către un gen nou - atmospheric rock. Cel mai recent album al trupei - \"We\'re Here Because We\'re Here\" - a fost lansat la sfârşitul lunii mai.

Anathema a concertat în România în mai multe rânduri. Cel mai recent, trupa a fost prezentă la Bucureşti, pe 27 iulie, în cadrul Sonisphere Festival.