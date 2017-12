Schimbare de look pentru Nicoleta Luciu

Viitoare mămică de tripleţi, actriţa de telenovele Nicoleta Luciu a decis, ieri dimineaţă, ca este momentul să facă o schimbare de look spectaculoasă. Astfel, aceasta şi-a uimit fanii, afişându-se cu părul mult mai scurt decât l-a avut vreodată. Artista consideră că o tunsoare scurtă este binevenită în acest moment, dat fiind faptul că este însărcinată, iar vara se anunţă a fi una foarte călduroasă. „M-am tuns mai scurt pentru că mi-era foarte greu să mă mai descurc cu părul lung, mai ales acum, în timpul sarcinii cu tripleţi, când trebuie să stau numai în pat. Părul scurt e mai uşor de coafat şi de întreţinut decât unul lung, mai ales că voi prinde lunile de vară însărcinată\", spune vedeta.

Nicoleta Luciu s-a lăsat pe mâinile hair-stylist-ului Adi Perjovski şi mărturiseşte că este foarte mulţumită de rezultat. „Abia aşteptam schimbarea de look! Am tăiat două treimi din lungimea părului. M-aş fi tuns periuţă, dar până la urmă, am decis să-l tund atât încât să-l pot prinde într-o coadă. Abia aştept să mă vadă Zsolt, de altfel sunt tare curioasă cum o să reacţioneze şi cel mic, mai ales că lui îi plăcea să mă mângâie pe păr atunci când mă pieptănam. O singură dată am avut părul scurt, la vârsta de trei ani şi de atunci l-am avut numai, numai lung. Cel mai mult, părul meu a atins o lungime de 87 cm, dimensiune la care ajunsese până azi dimineaţă, înainte să mă tund\".

Actriţa a acordat întotdeauna o atenţie deosebită stilului de viaţă sănătos, aspectului fizic şi îngrijirii părului, pentru care foloseşte măşti naturale, pe bază de ulei de ricin, ulei de măsline şi vitaminele A şi E uleioase.