Schimbare de macaz în PDL?

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, consideră de domeniul „evidenţei” faptul că Emil Boc nu va mai candida la şefia PDL, argumentând că în momentul în care un Guvern are un procent redus de sprijin popular, la nivelul partidului de guvernământ se impune „schimbarea garniturii”. „Este deja decis. Eu am fost şef de partid, am fost în competiţie, dar niciodată nu am auzit un şef de partid care să nu-şi anunţe intenţia de a mai candida pentru un nou mandat. Boc nu a spus o vorbuliţă despre aşa ceva. Este atât de discret pe subiectul acesta încât în citirea mea, nu de analist, ci de om politic experimentat, este că nu va mai candida”, a susţinut Geoană. „Când eşti la 9% încredere ca Guvern şi când ai o cotă de piaţă sub nivelul mării nu ai altceva de făcut ca partid, dacă vrei să supravieţuieşti, decât să schimbi garnitura, nu ai ce să faci. E la manualul de politică, de management politic. E absolut clar că maurul şi-a făcut datoria şi un alt maur sau o maură va trebui să ia ştafeta şi să meargă mai departe”, a explicat el. Pe de altă parte, vorbind despre o viitoare moţiune de cenzură care ar trebui depusă la începutul sesiunii viitoare, preşedintele Senatului a reiterat că dacă PSD şi PNL vor reuşi să se înţeleagă pe un proiect comun, credibil, atunci în jurul acestor formaţiuni ar putea veni chiar UDMR-ul. „Trebuie să ţinem cont şi de momentul în care în PDL va fi o schimbare, pentru că un PDL care aparent devine un pic mai frecventabil, mai puţin toxic şi mai puţin vulnerabil pe imagine publică poate să fie un pretext”, a spus Geoană, referindu-se la alegerea unei noi conduceri în PDL.