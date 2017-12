Schimbare de nume înainte de ceremonia premiilor Oscar

Teatrul din Hollywood care găzduieşte de zece ani gala premiilor Oscar nu se va mai numi Kodak la ediţia din acest an a ceremoniei, ci va primi denumirea Hollywood & Highland Center. Schimbarea survine după ce un tribunal din New York a autorizat, pe 15 februarie, ruperea contractului de sponsorizare dintre compania producătoare de peliculă de film, aflată în faliment, şi celebrul amfiteatru. Din acest motiv, gala premiilor Oscar 2012, programată pe 26 februarie, se va desfăşura în acelaşi loc, un teatru din centrul Hollywood-ului, Los Angeles, însă sub un nume diferit. Într-un interviu, Tom Sherak, preşedintele Academiei de film americane, care decernează premiile Oscar, a declarat că locul care va găzdui ceremonia se va numi Hollywood & Highland Center, după un complex de retail şi divertisment în care se află şi teatrul. Contractul de sponsorizare care lega compania Kodak de societatea CIM, ce administrează teatrul unde are loc gala Oscarurilor şi centrul comercial aferent, a fost încheiat pentru 72 de milioane de dolari, pe o perioadă de 20 de ani (3,6 milioane de dolari pe an). Cu mai puţin de două săptămâni înainte de gala premiilor Oscar, decizia pronunţată de tribunalul pentru declararea falimentului lăsa la latitudinea companiei CIM să decidă soarta însemnelor Kodak instalate pe clădirea acestui teatru din Hollywood. Astfel, conducerea teatrului poate, dar nu este obligat să întârzie retragerea însemnelor care asociază teatrul cu debitorii Kodak.

Fostul Kodak Theatre, inaugurat în noiembrie 2001, era din 2002 amfiteatrul în care avea loc gala premiilor Oscar, considerate cele mai prestigioase distincţii din cinematografia americană. Cu o sală principală de 3.332 de locuri, acest teatru organizează şi evenimente speciale şi este, totodată, gazda spectacolului „Iris”, pus în scenă de compania canadiană Cirque du Soleil.