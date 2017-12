Schimbare de portar la FC Farul

Cu moralul ridicat după jocul bun din derby-ul cu Viitorul Constanţa, FC Farul şi-a propus să obţină măcar un punct la meciul cu FC Botoşani, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 17-a a Ligii a II-a la fotbal. Constănţenii se confruntă însă cu probleme de lot, antrenorul Gică Butoiu fiind nevoit să facă mai multe schimbări în lot. „Ne ducem la Botoşani să câştigăm, în ciuda problemelor de efectiv cu care ne confruntăm. Din păcate, l-am pierdut pe Zdrâncă, după ce a suferit o ruptură fibrilară care-l va ţine pe margine timp de o săptămână, astfel că ne vom baza pe Răuţă, deşi acesta este puternic răcit şi nu s-a antrenat la începutul săptămânii. Rezerva sa va fi tânărul Alexe, întrucât Preda nu a obţinut încă viza medicală. În plus, Abuzătoaie va avea şi el o săptămână de pauză din cauza unei entorse la gleznă, astfel că, în locul său, îl voi lua în lot pe Dutciuc. Sperăm ca cei doi jucători accidentaţi să fie recuperaţi până la următoarea partidă, mai ales că am demarat o colaborare foarte bună cu medicul Liviu Muja, care a dus jucătorii pentru tratament la o clinică ultramodernă”, a spus Butoiu. Tehnicianul Farului a dezvăluit că ar putea face şi câteva modificări în sistemul de joc, urmând să mizeze pe contraatac. „Este posibil să fac câteva schimbări pentru a da şi mai multă siguranţă apărării, dar depinde şi de sistemul de joc al adversarului. Oricum, atu-ul nostru poate fi munca de echipă, pentru că nu avem un jucător care să ne câştige meciul de unul singur. Trebuie să fim muncitori”, a declarat Butoiu, care a explicat şi absenţa lui Ionuţ Lupu din formula de start: „Nu ştiu ce se întâmplă cu el, dar cine nu mă convinge la antrenamente că merită un loc de titular, nu joacă. Sascău este un jucător cu o capacitate mai mare de efort şi face bine faza defensivă, indiferent de postul pe care este folosit”. Optimismul antrenorului constănţean a fost împărtăşit şi de căpitanul grupării de pe litoral, Liviu Ştefan: „Va fi un meci dificil, întrucât FC Botoşani este pregătită din toate punctele de vedere pentru a câştiga. Întâlnim o echipă bună, care are mulţi spectatori la meciurile de pe teren propriu, dar, dacă vom juca aşa cum am făcut-o în prima etapă, cu multă ambiţie şi dăruire, va fi foarte greu să ne bată cineva în acest retur. Ştiu că gazdele au avut ceva probleme cu gripa porcină şi sper să fim avantajaţi de faptul că este primul meci oficial pentru moldoveni în acest an”.