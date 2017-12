Schimbare de strategie la FC Farul

Retrogradată din punct de vedere matematic în Liga a III-a la fotbal cu patru etape înainte de finalul sezonului, FC Farul Constanţa trage speranţe că va rămâne totuşi în eşalonul secund pe alte criterii decât cele sportive. Astfel, există două variante plauzibile în care gruparea de pe litoral îşi va menţine locul în Liga a II-a şi în campionatul viitor. Prima, şi cea mai probabilă, este mărirea numărului de echipe la 16 în fiecare serie a eşalonului secund. Propunerea a fost deja înaintată către FRF, 19 cluburi semnând o cerere oficială, şi va fi discutată în cadrul Adunării Generale a FRF, programată la 23 mai. A doua variantă ar fi retragerea mai multor echipe din cauza problemelor financiare, în această situaţie aflându-se deja FC Vaslui, Rapid Bucureşti şi Gloria Bistriţa, care nu au primit licenţă pentru a evolua în prima ligă şi riscă să intre în faliment dacă nu vor găsi investitori puternici.

„Nu mă aşteptam sub nicio formă să avem un sezon atât de slab, mai ales că am adus jucători importanţi, Silvăşan, Cristea, Bumbac, Apostol sau Barna, care au evoluat şi în prima ligă. Este o mare dezamăgire. Aceşti jucători au venit la Constanţa doar pentru a-şi lua salariile şi mă tem să nu fi făcut şi alte prostii. Sâmbătă, la meciul cu Gloria Buzău, lui Bumbac parcă nu i-a convenit că oaspeţii conduceau doar cu 1-0. Aşa s-a comportat la faza celui de-al doilea gol. Nu renunţăm însă şi ne agăţăm de orice şansă de a evolua în Liga a II-a şi în sezonul următor. Din punct de vedere financiar stăm mult mai bine decât multe alte echipe şi nu vom depune armele, după ce am luptat atât timp”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu.

PROIECT DE VIITOR Chiar dacă va retrograda în Liga a III-a, clubul constănţean nu se va desfiinţa, existând deja un proiect pentru reconstrucţia echipei cu jucători tineri, majoritatea constănţeni. „În primul rând, vom schimba strategia financiară şi vom plăti mai mulţi bani la insolvenţă. Până acum, am încercat să aducem şi jucători, pentru a avea rezultate şi a atrage lumea la stadion, dar nu a ieşit aşa cum ne-am propus. Am făcut cheltuieli mari şi am ajuns pe ultimul loc. În privinţa echipei, ne vom axa pe jucători tineri, cei mai mulţi din Constanţa, şi vom forma o echipă de viitor”, a explicat Giani Nedelcu.