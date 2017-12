Schimbare la Banca Transilvania - străinii deţin majoritatea

Banca Transilvania (BT) era, până de curând, cea mai mare instituţie de credit cu capital majoritar românesc (şi una dintre ultimele patru din această categorie). Situaţia s-a schimbat, în ultimul trimestru din 2012, iar banca are acum capital majoritar străin, anunţă Banca Naţională a României. Astfel, potrivit datelor privind structura acţionariatului, persoanele fizice şi juridice străine au ajuns să deţină 50,62% din capitalul băncii. În ultima vreme nu a fost raportată nicio tranzacţie prea mare cu titluri BT, ceea ce înseamnă că majorarea deţinerilor străinilor s-a realizat treptat, prin achiziţii de pachete mici din piaţa de capital. Mai exact, firmele cu capital străin deţin acum 47,78% din BT, în vreme ce 2,84% se află în posesia unor persoane fizice străine. Înfiinţată în 1993 la Cluj-Napoca, banca ocupă acum locul trei în topul băncilor din România, după active, şi are o cotă de piaţă de peste 8%. BT are 1,6 milioane de clienţi, 550 de sedii şi circa 6.000 de angajaţi. (P.N.)