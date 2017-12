Schimbare la șefia PNL Constanța după 12 ani

Liberalii au intrat în febra alegerilor interne. Pentru început, vor fi aleși șefii organizațiilor de comună, apoi, treptat, se va trece la stabilirea conducerilor organizațiilor orășenești, județene, iar în final, în 17 iunie, când este programată Convenția Națională, va fi aleasă conducerea centrală a partidului. Principalii pretendenți la funcția de președinte al PNL sunt Ludovic Orban și Cătălin Predoiu, două personaje care până nu demult erau considerate în partid un fel de „jolly joker“. La Constanța, lupta pentru supremație este mai disputată ca oricând. Asta în condițiile în care fostul deputat Gheorghe Dragomir a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat la șefia organizației județene. Oficial, până în prezent, avem un singur pretendent: consilierul județean Cristy Băisan, care, duminică, a anunțat că va candida la funcția de președinte al Organizației Județene Constanța a PNL.

E fierbere mare în PNL. De câteva zile, liberalii au dat startul scrutinului intern. Pentru început, vor fi aleși șefii organizațiilor de comună, apoi, treptat, se va trece la stabilirea conducerilor organizațiilor orășenești, județene, iar în final, în 17 iunie, când este programată Convenția Națională, va fi aleasă conducerea centrală a partidului. Principalii pretendenți la funcția de președinte al PNL sunt Ludovic Orban și Cătălin Predoiu, două personaje care până nu demult erau considerate în partid un fel de „jolly joker“, adică personaje care aveau menirea de a-i încălzi pe alții pentru diferite funcții. Acum, când PNL se confruntă cu o adevărată criză de lideri, Orban și Predoiu sunt văzuți drept „marile speranțe ale PNL“, mai ales după ce partidul a dat chix cu Alina Gorghiu și Raluca Turcan, fostul și actualul președinte al liberalilor. Deși toată lumea se așteaptă să fie o luptă în doi pentru președinția PNL, vicepreşedintele Mihai Voicu a declarat, sâmbătă, că este posibil să apară şi un al treilea candidat. Printre cei care ar putea să candideze la șefia PNL se numără preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, vicepreşedinte al PNL. „Nu după nume trebuie ales preşedintele partidului, ci după nişte criterii care, în opinia mea, trebuie să le îndeplinească. În primul rând, acela de a fi un factor de echilibru în interiorul partidului, un pilon unificator“, a afirmat Mihai Voicu. Vicepreşedintele PNL a precizat că nu se va uita neapărat la candidat, ci „la un metru în spatele lui“, pentru a vedea echipa pe care acesta se bazează.

OFICIAL, CONSILIERUL CRISTY BĂISAN A INTRAT ÎN CURSA PENTRU ȘEFIA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE CONSTANȚA A PNL

La nivelul Organizației Județene Constanța a PNL, lupta pentru supremație este mai disputată ca oricând. Asta în condițiile în care fostul deputat Gheorghe Dragomir a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat la șefia organizației. „Eu am dat tonul schimbărilor în partid. Înainte de alegerile parlamentare, am decis să nu mai vreau un nou mandat de deputat, pentru că am spus că e timpul să las locul altuia. La fel consider și acum, când se apropie alegerile pentru șefia Organizației Județene. E cazul, de asemenea, să fac un pas în spate. Asta nu înseamnă că voi pleca din oraganizație. Voi rămâne alături de viitorul președinte pentru întărirea organizației“, a declarat Dragomir. Printre cei care râvnesc la postul de președinte al PNL se numără și consilierul județean Cristy Băisan, care și-a anunțat duminică, 12 martie, intenția de a candida la funcția de președinte al Organizației Județene Constanța a PNL. „De astăzi (duminică, n.r.) încep campania internă. Am la dispoziție aproximativ o lună și jumătate să stau de vorbă cu fiecare membru și cu fiecare organizație în parte, pentru a le explica planul meu ca lider al PNL Constanța și pașii pentru victoria la alegerile locale din 2020... Ca și candidat, propun câteva teme de dezbatere internă: schimbarea de paradigmă în PNL, de la partidul status quo la partidul pro-activ și vocal, trecerea de la ideea de șef la cea de lider și promovarea în partid a principiului meritocrației“, a spus Băisan. El a adăugat că, în ultima perioadă, comportamentul de comunicare al PNL în plan public a fost unul defectuos. „Am căutat mai mult să criticăm, în loc să venim cu soluții. Mai mult i-am taxat pe adversarii noștri, în loc să le spunem ce să facă, să venim cu proiecte serioase“, a spus consilierul județean al PNL. El a subliniat că, dacă va ajunge președintele PNL Constanța, va institui carnete în care fiecare ales local, fiecare membru, fiecare parlamentar liberal să aibă obiective de îndeplinit. „Astfel, în baza obiectivelor îndeplinite, vom putea cântări activitatea și implicarea fiecăruia“, a conchis Băisan.

CÂND SE ORGANIZEAZĂ ALEGERI LA CONSTANȚA

Membrii Biroului Politic Județean (BPJ) al Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, reuniți în ședință duminică, 12 martie, au anunțat că au decis ca data de convocare a Comitetului de Coordonare Județean să fie 27 aprilie. De asemenea, membrii BPJ au validat, tot cu unanimitate de voturi, componența Comisiei Județene de Organizare a Alegerilor, aceasta fiind formată din cinci membri: Adrian Manole, Marilena Dragnea, Marius Enescu, Costel Stanca și Marius Pricopie.