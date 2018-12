Schimbare RADICALĂ pentru bugetari. Vor beneficia de sume importante

11:02:12 / 02 Decembrie 2018

PROSTEALA PESEDISTA !!!

Sa va bagati in cu.r toate normele de hrana !!! BATAIE DE JOC ORDINARA marca MAFIA ROMANIA !!! Aceasta PROSTEALA cu norma de hrana este de fapt o HOTIE ORDINARA !!! Ea reprezinta 316 lei brut pe luna, iar dupa impozitarea cu 45 %, angajatul mai primeste " IMENSA SUMA " de 173 de lei net !!! Adica mai putin de 8 lei pe zi !!!!!!!!! In comparatie cu tichetele de masa prin care angajatul primea lunar 270 lei net sub forma de tichete, aceasta norma de hrana este o HOTIE ORDINARA !!! Nu mai vorbim despre rata inflatiei care face ca acesti 8 lei pe zi primiti de catre angajat sa reprezinte de fapt vreo 6 lei fata de acum 2 ani de zile !!! Deci practic reprezinta mai mult de o INJUMATATIRE a banilor pe care angajatii ii primeau acum 2 ani sub forma de tichete de masa !!! MINCIUNILE CATASTROFALEI GUVERNARI DRACnea - SARACILA !!!