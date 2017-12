Sărbătorită în fiecare an pe data de 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului aduce în atenţia opiniei publice noua provocare impusă de schimbările climatice cu care se confruntă întreaga omenire. Sub deviza “Schimbă-ţi obiceiurile! Militează pentru o economie cu niveluri scăzute de noxe!”, această zi este un bun prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, asociaţiile de tineri, organizaţiile neguvernamentale, întreprinzători şi mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune menite să atragă atenţia asupra necesităţii protejării factorilor de mediu. Pornind de la ideea că încetinirea schimbărilor climatice este realizabilă prin implicarea a cît mai multor persoane în lupta împotriva schimbărilor climei la nivel global, pe 8 iunie 2008 va fi lansată campania europeană ”Schimbarea climei stă în puterea ta”. Evenimentul îşi propune să atragă atenţia asupra poluării produse de traficul intens din marile oraşe, astfel că lansarea campaniei va debuta cu organizarea unui lanţ de biciclete, urmat de competiţia bicicliştilor amatori, în mai multe oraşe din ţară. În acest sens, Asociaţia ”Bate Şaua să Priceapă Iapa” doreşte să formeze un lanţ de biciclete, simbolul unirii în lupta comună împotriva transportului motorizat, cu care să lege hidra cu un milion de capete: automobilul! Tot cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Mondială a Mediului, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile adresează întregii populaţii invitaţia de a lua parte la Campania Naţională de conştientizare cu privire la necesitatea protejării resurselor naturale. Sub sloganul “Stinge lumina ca să protejezi planeta!”, toţi românii sînt indemnaţi ca pe 5 iunie, la ora 21.30, să stingă pentru cîteva minute lumina, într-un efort de sensibilizare la problema poluării şi a schimbărilor climatice. Lansată în 2006, campania ”Schimbarea climei stă în puterea ta” va fi relansată acum doar în cinci state europene: Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria şi România.